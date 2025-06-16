Мало кто слышал: как можно заменить на украинском слово 'ширинка'

Слово "ширинка" является достаточно распространенным в разговорном украинском языке, однако его значение и правильное употребление вызывают дискуссии среди языковедов. Блогер Rami Bulvar, известный популяризатор украинского языка, недавно обратил внимание на многогранность этого слова и предложил несколько вариантов его замены.

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Выяснилось, что первоначальное значение "ширинки" касается не только элемента одежды, но и может означать кусок ткани, скатерть или даже обрядовый платок.

По словам Rami Bulvar, "ширинка" (или "ширинька" с мягким знаком, как советуют языковеды для разговорного варианта) является производным от корня "шир" и касается "полосы ткани, вшитой в переднюю часть брюк; разреза в брюках".

Однако блогер отмечает, что в литературных источниках и технической терминологии чаще используется слово "гульфик", что означает прорезь или застегивающийся клапан в передней части брюк или нижнего белья.

Термин "гульфик" происходит от нидерландского слова "gulp", что означает "клапан" или "лопасть". Его история восходит к XIII-XIV векам, когда мужчины носили чулки-шоссы, к которым прикреплялся треугольный клапан-гульфик. Впоследствии, в начале XV века, гульфик эволюционировал в объемный мешочек, который прикрывал пах и оставался популярным до конца XVI века. Современный вариант гульфика, закрывающий застежку брюк на пуговицах, появился лишь в 1820-х годах, хотя поначалу он не был принят всеми.

Широкое распространение застежки-молнии в гульфике связано с активной рекламной кампанией американских производителей застежек в середине 1930-х годов. Эту кампанию, которую один из ее создателей, Сэм Кинни, назвал "битвой за гульфик", сопровождали жалобы на щели, которые оставались между пуговицами, позволяя нежелательный доступ к телу. Эта реклама эффективно повлияла на потребителей, способствуя быстрому внедрению молнии в повседневную одежду.

Традиционно в мужских брюках полоска ткани, прикрывающая застежку, располагается слева направо. В современных женских брюках, наоборот, обычно используется противоположное направление (справа налево), хотя "мужской" способ застегивания также допускается. До середины XX века женские брюки чаще имели застежку сзади или сбоку, а не спереди.

В украинской литературе для обозначения этой детали одежды используются термины "гульфик", "ширинька" и "браге́тт" (от фр. braguette). Большинство словарей считают "гульфик" и "шириньку" синонимами. Однако некоторые исследователи подчеркивают эволюцию слова "гульфик" от куска ткани, который прикрепляется к брюкам, до современной "передней планки разреза брюк".

Терминологический словарь профессиональной лексики для подготовки специалистов по профессии "портной" указывает: "Гульфик – деталь швейного изделия для отделки застежки брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопки, текстильной застежки".

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