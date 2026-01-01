Магнитные бури в январе 2026: названы опасные даты

В январе 2026 года Землю периодически будут накрывать геомагнитные бури. Пиковых значений магнитные колебания будут достигать в начале и в середине месяца.

Об этом говорится в прогнозе Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США. OBOZ.UA рассказывает, в какие даты следует быть особенно осторожными людям уязвимых к солнечной активности категорий, в частности тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и неврологическими расстройствами.

Магнитные бури в январе 2026 года

Согласно прогнозу, большую часть января солнечная активность будет довольно низкой. Однако в некоторые дни, особенно в начале и в середине месяца ожидаются сильные магнитные колебания.

Так, самыми опасными для людей, чувствительных к вспышкам на Солнце, будут 3,12 и 18-19 января: в эти дни ожидаются сильные магнитные бури.

Магнитные бури средней интенсивности прогнозируются 9-10, 21-22 и 27-28 января.

Слабые магнитные бури будут фиксироваться 1-2, 5-8,14-17, 23-26 и 29-31 января.

Следить за солнечной активностью особенно важно для метеочувствительных людей. Во время магнитных бурь они могут испытывать боль в суставах и мигрени, проблемы с сердцем и тому подобное.

В зоне повышенного риска – жители больших городов, люди с малоподвижным образом жизни и те, кто имеет хронические заболевания (солнечная активность может спровоцировать их обострение).

Особую опасность магнитные бури представляют для людей с вегетососудистой дистонией, гипертонией, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Чтобы пережить дни пиковой активности магнитных колебаний, специалисты советуют в эти дни хорошо высыпаться, не перегружать организм чрезмерной физической активностью, больше гулять на свежем воздухе и стараться избегать стрессов.

При наличии хронических заболеваний рекомендуется заранее проконсультироваться с семейным врачом, который может скорректировать терапию на период повышенной геомагнитной активности.

