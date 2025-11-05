На Солнце произошла первая за долгое время вспышка класса X: какие последствия это может иметь для Земли

Приборы наблюдения за Солнцем зафиксировали на нашей звезде большую вспышку класса X1.8, которая произошла сегодня, 4 ноября, в 17:50. Это первая такая мощная солнечная вспышка за последние почти 5 месяцев.

Об этом сообщила специалист по космической погоде Тамита Сков в соцсети Х. Она также сказала, каких последствий следует ожидать.

Что известно о вспышке

Солнечная вспышка произошла в активном регионе солнечных пятен AR 4274, который два дня назад показался на видимой стороне Солнца. Сила вспышки составляет X1.8.

"Регион 4274 сейчас выстреливает мощной вспышкой магнитудой X1.8", – сообщила Тамита Сков.

Она предупредила, что на дневной стороне Земли следует ожидать ухудшения приема радиосигнала и GPS.

"КВ и УКВ радиосвязь испытывает серьезные помехи из-за отключения радиосигнала уровня R3. Ожидается ухудшение приема радиосигнала и GPS в течение следующего часа на дневной стороне Земли, особенно в Западном полушарии, на Гавайях и в Западной Африке", – сообщила специалист по космической погоде.

Как отмечают ученые, появление этой вспышки на самом деле не стало неожиданностью. Пока AR 4274 находился еще за лимбом (видимый край небесного тела), из этого региона произошло несколько мощных корональных выбросов (CME).

С высокой вероятностью эта вспышка тоже сопровождалась CME, но вряд ли какой-то существенный корональный выброс массы достигнет Земли.

Однако выделение энергии во время вспышки таки привело к временному радиоблекауту на определенных частотах в Южной Америке.

В конце недели AR 4274 будет направлен уже на нас. Поэтому следим за развитием событий. Это можно сделать с помощью графика солнечных вспышек.

Классификация солнечных вспышек

Солнечные вспышки классифицируются с помощью логарифмической шкалы, разработанной NOAA с учетом рентгеновского излучения в спектральном диапазоне. Измеряет эти показатели спутник GOES.

Эта система состоит из пяти основных классов: A, B, C, M и X.

Каждый класс представляет десятикратное увеличение энергетического выхода. Это означает, что вспышка класса X в 10 раз мощнее вспышки класса M, в 100 раз мощнее вспышки класса C, и в 10 000 раз мощнее вспышки класса A.

В пределах каждого класса вспышки далее дифференцируются числами от 1 до 9, что позволяет более точно определить интенсивность. Числовые обозначения после буквы могут включать также десятичные дроби, как, например, в нашем случае – X1.8.

Таким образом, вспышка класса X является самой мощной по силе перед. Текущая вспышка X1.8 является средней по интенсивности в рамках своего класса.

