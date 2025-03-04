Магнитная буря 'красного уровня' накрыла Землю: почему возможно ухудшение самочувствия

В ближайшие дни на Земле прогнозируется повышенная геомагнитная активность, вызванная недавними вспышками на Солнце. Такое явление может сказаться на самочувствии людей.

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Наибольшая солнечная активность с К-индексом до 5 ожидается 4-5 марта. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше.

Магнитные буры вызваны взрывами и вспышками на Солнце, которые приводят к выбросу в космическое пространство большого количества заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, происходят возмущения, называемые учеными геомагнитными бурями.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Напомним, согласно исследованиям, в результате глобального потепления треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Это может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся. Ученые подчеркнули, что некоторые группы видов или типы подвергаются гораздо большему риску, чем другие, например земноводные.

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