Люди, проигравшие выборы в антикоррупционный совет Минобороны, теперь будут трактовать это как заговор против них

Журналистка Цензор.НЕТ, члена антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко рассказала в чем состоялась коллизия на выборах в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны.

Видео дня

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть голоса людей, которые проиграли выборы и сейчас считают, что они были фальсифицированы. Возможно, будет вмешательство правоохранительных органов. Потому что проигравшие люди теперь будут трактовать это как заговор против них. Хотя на самом деле все очень просто. Объясняю коллизию, почему люди пытаются оспорить результаты выборов и в чем их теория неправильна", - отметила Николаенко.

По словам члена антикоррупционного совета при Минобороны, на выборы в антикоррупционный совет Минобороны любой кандидат должен подать свою кандидатуру через общественную организацию, каждая организация могла подать не более трех кандидатов.

"На выборах есть несколько структур, которые ассоциированы с ОО "Демократический Топор", и это никто не скрывал. Однако Дана Яровая подала девять своих людей, за которых она агитировала, от трех структур. Структуры "ДемСокира" имеют четыре ОО, и сейчас именно их обжалуют. У двух из этих ОО есть связи с Тарасом Котовым, который вообще не участвовал в этих выборах, и непонятно, каким образом можно привязывать его к нормам закона, касающимся публичных закупок, не имеющих никакого отношения к избранию Общественного антикоррупционного совета.

В трех структурах, от которых подавались кандидаты Яровой, есть только один основатель, а в третьей структуре Александр Геращенко, участвовавший в этих выборах. Об этом знали члены комиссии, и для них три недели стояла дилемма, снимать ли представителей команды Яровой с выборов, потому что документы были поданы совершенно одинаково. Поэтому комиссия, чтобы избежать скандала, решила допустить всех кандидатов, поскольку нет никакого законодательного запрета таким способом участия в выборах", - пояснила Николаенко.

Член антикоррупционного совета при Минобороны добавила, что до того момента, как команда Яровой проиграла, никто не говорил об этом нюансе. И только после того, как они проиграли, сейчас пытаются оспорить эту ситуацию.

"К сожалению, процесс определения победителей выборов в Общественный антикоррупционный совет может превратиться в ситуацию 2004 года, когда не просто нужно было победить, но и доказывать этот результат, потому что другие люди будут пытаться победить любой ценой", - подчеркнула Николаенко.