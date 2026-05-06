Люди образовали живой коридор: в Полтаве попрощались с погибшими в результате ракетного удара РФ спасателями. Фото

Полтава в среду, 6 мая, попрощалась со спасателями, погибшими в результате ракетного удара российских захватчиков. Героя Украины, заместителя начальника ОКЦ ГСЧС Полтавщины Виктора Кузьменко и пожарного-спасателя Дмитрия Скриля горожане провели в последний путь.

Видео дня

Во время прощания людиобразовали живой коридор. Так они отдали последний долггероям без оружия, которых цинично и подло убили российские оккупанты.

В церемонии приняли участие представители ГСЧС Украины, родные, близкие, коллеги, руководство местной власти и горожане.

"Никогда не простим, никогда не забудем", – пообещали коллеги погибших.

Коварный удар

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 5 мая российские оккупанты убили в Полтавской области двух спасателей, еще десятки сотрудников ГСЧС получили ранения.

Враг атаковал объект газодобычи в Полтавской области. Уже после отбоя тревоги спасатели прибыли на объект, чтобы преодолевать последствия атаки. Но в этот момент российские военные преступники направили туда еще четыре ракеты.

Это был не случайный обстрел, а целенаправленный удар по тем, кто спасает жизни, уверены спасатели.

Погибшие Герои

Одним из погибших стал Герой Украины Виктор Кузьменко – заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины. Под его руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Виктор участвовал в более 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно ликвидируя пожары на объектах критической инфраструктуры.

Вторым погибшим стал пожарный-спасатель Дмитрий Скриль, который посвятил службе в ГСЧС более 20 лет. Мужчина неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами. Ответственный и профессиональный спасатель, который хорошо знал свою работу и выполнял ее там, где было труднее всего.

Всего в результате указанного обстрела Полтавщины погибли четыре человека. Еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

Из-за атаки зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков в двух местах. Поврежден промышленный объект, без газа остались 3480 потребителей, пострадала и железнодорожная инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!