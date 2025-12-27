Люди массово выезжают из Украины на праздники: какая ситуация на границе с Польшей

Накануне Нового года люди продолжают массово ехать из Украины на праздники. В частности, кое-где на границе с Польшей есть очереди.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Отмечается, что наименьший пассажиропоток зафиксирован на пунктах пропуска "Грушев", "Нижанковичи" и "Смильница".

Пограничника отмечают, что в период рождественско-новогодних праздников наблюдается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей. Впрочем, все пункты пропуска работают в условиях повышенной нагрузки, реагируя на сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину.

Для уменьшения очередей и ускорения процедур оформления в пунктах пропуска принято увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и проводится постоянная координация с польскими пограничниками.

"Отметим, что после Рождества, когда пассажиропоток несколько снизился, сейчас отмечается очередное увеличение движения через границу. Наибольшие накопления транспорта на выезд из Украины наблюдается в "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов", – рассказали в ГПСУ.

Напомним, что утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе были очереди транспорта, однако они были значительно меньше, чем в предыдущие дни. Наибольшее скопление авто фиксировалось на выезде в Словакию – до 25 легковых машин. Прохождение границы с Польшей происходило без задержек.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 декабря "Укрзалізниця" увеличила количество международных маршрутов. Теперь их стало 17.

Кроме того, в 2026 году в Евросоюзе планируют соединить железнодорожным сообщением немецкий Франкфурт-на-Майне и польский Перемышль, который является "воротами" для многих украинцев в Евросоюз. Это позволит украинским гражданам попадать в Германию практически с польской границы.

