'Стремится только к ультиматумам и территориальным уступкам': Зеленский заявил, что Путин никогда не хотел переговоров и остановки войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин никогда на самом деле не стремился к переговорам и завершению войны против Украины. По его словам, Кремль лишь имитировал готовность к диалогу, одновременно пытаясь выдвигать Украине ультиматумы и требовать территориальных уступок.

Видео дня

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN. Он подчеркнул, что Россия использовала разговоры о возможных переговорах как политическую игру. По словам президента, Путин боялся давления со стороны Соединенных Штатов и лично президента Дональда Трампа, поэтому пытался создать впечатление, что готов к дипломатическому процессу.

Истинная цель Кремля

Зеленский сказал, что Москва на самом деле не планировала искать компромисс. Наоборот, Россия стремилась навязать Украине собственные условия. Речь идет, в частности, о требованиях вывести украинские войска с территорий, принадлежащих Украине.

Президент подчеркнул, что такие ультиматумы не приведут к миру. По его словам, даже если Украина согласится на подобные требования, аппетиты Кремля будут только расти. Он также добавил, что без усиления международного давления Россия не будет вести переговоры добросовестно.

Зеленский отдельно обратил внимание на финансовый фактор. По его словам, ситуация вокруг конфликта на Ближнем Востоке принесла России дополнительные доходы. Это, по его мнению, создает для Кремля ощущение уверенности, что войну можно продолжать.

Финансовый фактор войны

Президент сообщил, что украинская разведка фиксирует значительные финансовые потери России из-за санкций и ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, только в 2026 году Россия столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов.

Эти потери стали результатом санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также украинских дальнобойных атак по российским энергетическим объектам.

В то же время, по словам Зеленского, геополитические события могут временно улучшать финансовое положение Кремля. Президент отметил, что примерно за две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала около 10 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что такая ситуация является опасной. Ведь дополнительные доходы могут усиливать уверенность Кремля в возможности продолжать войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!