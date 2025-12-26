В ЕС запускают еще один удобный для украинцев поезд: карта движения и цена билетов

В 2026 году в Евросоюзе планируют соединить железнодорожным сообщением немецкий Франкфурт-на-Майне и польский Перемышль, который является "воротами" для многих украинцев в Евросоюз. Это позволит украинским гражданам попадать в Германию практически с польской границы.

Как сообщает Railmarket.com, железнодорожный рейс планирует запустить чешская железнодорожная компания Leo Express. Он станет важным транспортным коридором и будет проходить через три страны ЕС.

Маршрут поезда

Польша : Перемышль, Жешув, Тарнув, Краков, Катовице, Тихи.

: Перемышль, Жешув, Тарнув, Краков, Катовице, Тихи. Чехия : Богуминь, Острава, Оломоуц, Пардубице, Прага, Кралупы-над-Влтавой, Усти-над-Лабем, Дечин.

: Богуминь, Острава, Оломоуц, Пардубице, Прага, Кралупы-над-Влтавой, Усти-над-Лабем, Дечин. Германия: Бад-Шандау, Дрезден, Лейпциг, Веймар, Эрфурт, Фульда, Ханау, Оффенбах, Франкфурт-на-Майне, аэропорт Франкфурта.

Маршрут станет одним из самых длинных международных железнодорожных направлений в регионе. Его протяженность превышает 1300 километров.

Детали

Дата первого рейса: 25 июня 2026 года .

. Стоимость билетов (от Перемышля до Франкфурта-на-Майне): от 10 евро . То есть такой маршрут потенциально будет доступным для широкого круга пассажиров.

. То есть такой маршрут потенциально будет доступным для широкого круга пассажиров. На начальном этапе – без бронирования , но с января 2027 года введут полное бронирование мест.

, но с января 2027 года введут полное бронирование мест. Также в 2027-м появится отдельный бизнес-класс .

. Бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки устройств, кондиционеры, услуги питания.

Ночной поезд из Польши в четыре страны ЕС

С 14 декабря польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity запустил ночной поезд из Перемышля в Мюнхен, Вену, Братиславу и Будапешт. Путешествия синхронизированы с поездами из Львова и Киева, что позволяет избежать украинским пассажирам длительного ожидания.

Поезд относится к категории EuroNight, что гарантирует удобное ночное путешествие. К тому же, пассажиры могут выбирать между стандартными сидячими местами, спальными купе и комфортными купе "Люкс". Цена билета стартует от 57 евро, а бронирование является обязательным.

Такой поезд имеет ряд преимуществ: отсутствие длительных ожиданий на стыковках с поездами "Укрзалізниці", возможность планировать поездку "из рук в руки", отправляясь утром из Украины и прибывая в Европу на следующий день, а также доступ к различным классам комфорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) до Львова. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году.

