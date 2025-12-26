В ЕС запускают еще один удобный для украинцев поезд: карта движения и цена билетов
В 2026 году в Евросоюзе планируют соединить железнодорожным сообщением немецкий Франкфурт-на-Майне и польский Перемышль, который является "воротами" для многих украинцев в Евросоюз. Это позволит украинским гражданам попадать в Германию практически с польской границы.
Как сообщает Railmarket.com, железнодорожный рейс планирует запустить чешская железнодорожная компания Leo Express. Он станет важным транспортным коридором и будет проходить через три страны ЕС.
Маршрут поезда
- Польша: Перемышль, Жешув, Тарнув, Краков, Катовице, Тихи.
- Чехия: Богуминь, Острава, Оломоуц, Пардубице, Прага, Кралупы-над-Влтавой, Усти-над-Лабем, Дечин.
- Германия: Бад-Шандау, Дрезден, Лейпциг, Веймар, Эрфурт, Фульда, Ханау, Оффенбах, Франкфурт-на-Майне, аэропорт Франкфурта.
Маршрут станет одним из самых длинных международных железнодорожных направлений в регионе. Его протяженность превышает 1300 километров.
Детали
- Дата первого рейса: 25 июня 2026 года.
- Стоимость билетов (от Перемышля до Франкфурта-на-Майне): от 10 евро. То есть такой маршрут потенциально будет доступным для широкого круга пассажиров.
- На начальном этапе – без бронирования, но с января 2027 года введут полное бронирование мест.
- Также в 2027-м появится отдельный бизнес-класс.
- Бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки устройств, кондиционеры, услуги питания.
Ночной поезд из Польши в четыре страны ЕС
С 14 декабря польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity запустил ночной поезд из Перемышля в Мюнхен, Вену, Братиславу и Будапешт. Путешествия синхронизированы с поездами из Львова и Киева, что позволяет избежать украинским пассажирам длительного ожидания.
Поезд относится к категории EuroNight, что гарантирует удобное ночное путешествие. К тому же, пассажиры могут выбирать между стандартными сидячими местами, спальными купе и комфортными купе "Люкс". Цена билета стартует от 57 евро, а бронирование является обязательным.
Такой поезд имеет ряд преимуществ: отсутствие длительных ожиданий на стыковках с поездами "Укрзалізниці", возможность планировать поездку "из рук в руки", отправляясь утром из Украины и прибывая в Европу на следующий день, а также доступ к различным классам комфорта.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) до Львова. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!