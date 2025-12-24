Украинцы активно выезжают на праздники, на границе – большие очереди: каких пунктов пропуска лучше избегать

Утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе собрались очереди транспорта. Скопление довольно внушительное – 5-25 легковых авто. Кроме того, на отдельных пунктах в очередях стоят автобусы.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили, что на границе с Польшей по состоянию на 9:30 скопление транспорта зафиксировано на пунктах пропуска:

"Устилуг"– 10 авто.

"Краковец" – 12 автобусов;

"Шегини" – 7 автобусов.

На границе со Словакией очереди собрались на пунктах:

"Малый Березный" – 20 авто;

"Ужгород" – 25 авто.

На границе с Венгрией:

"Лужанка" – 5 авто.

"Вилок" – 10 авто.

В то же время на границах Украины с Румынией и Молдовой очереди не зафиксированы.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.

Украинцы могут проехать границу значительно быстрее

Тем временем "Укрзалізниця" с 2026 года расширяет перечень международных поездов, в которых пограничный контроль будут проводить без остановок. Ожидается, что это позволит значительно быстрее пересекать границу.

Как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сейчас проверка документов во время движения уже применяется в международных поездах категории "интерсити". А с января 2026 года ускоренный контроль планируют распространить еще на 9 пар поездов.

Прежде всего, отмечается, речь идет о поездах интерсити, следующих в Польшу. В частности, на первом этапе система заработает на маршрутах:

Киев – Перемышль.

Киев – Хелм.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 декабря "Укрзалізниця" увеличила количество международных маршрутов. Теперь их стало 17.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!