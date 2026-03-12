Лицей, который прикрывал подпольную школу при монастыре УПЦ МП в Киеве, лишили лицензии: подробности

Частный "Хотяновский лицей "Ранчо Скул" в Киевской области, который помогал скандальной подпольной школе "Перспектива" при монастыре "Голосеевская пустынь" (УПЦ МП) с официальным оформлением учеников, больше не работает. Его лишили лицензии.

Об этом узнало издание "Слідство.Інфо". Журналисты ознакомились с соответствующим распоряжением Киевской областной военной администрации от 29 января 2026 года.

Что известно о закрытии лицея в Хотяновке

"Ранчо Скул" – это одно из учебных заведений, куда официально были "приписаны" дети, которые на самом деле посещали киевскую "Перспективу". Директор лицея Яна Кожема сама признавалась в этом:

"У меня они не учатся вообще никак, они просто числятся. А все обучение происходит в школе при монастыре... Школа нам дает оценки – и все, и мы здесь проставляем полностью все оценивание".

Когда нелегальную школу при "Голосеевской пустыни" разоблачили, проверки коснулись и "Ранчо Скул".

Журналисты-расследователи сообщили, что КОВА полностью прекратила действие лицензии частного лицея в селе Хотяновка на осуществление образовательной деятельности "по уровню начального, среднего и профильного среднего образования". Причина – нарушения, установленные по результатам проверки Государственной службы качества образования от 26 января 2026 года.

"Слідству.Інфо" также известно, что заведение "Ранчо Скул" в 2025 году получило образовательную субвенцию в размере 190,9 тыс. грн. В 2026-м финансирование не осуществлялось. Об этом говорится в ответе Госслужбы качества образования на журналистский запрос.

В распоряжении КОВА указано, что решение можно обжаловать в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования. Неизвестно, пользовалась ли директор Яна Кожема этим правом.

Что предшествовало

Руководительница "Ранчо Скул" Кожема ранее утверждала, что якобы не знала подробностей функционирования нелегальной школы при монастыре УПЦ МП. Она жаловалась, что страдает репутация ее учебного заведения, и обещала подать судебный иск.

"Год назад мои знакомые обратились ко мне с просьбой помочь их знакомой устроить учеников в школу, пока они сами не получили лицензии", – рассказывала директор. По ее мнению, подобная практика является "нормальной". Мол, она и сама первые два года работала по такой же схеме.

"Поэтому с открытым сердцем я помогла этому человеку. У меня не было никакого подозрения, что происходит на самом деле и чем это все для меня может закончиться! Теперь я на своей шкуре почувствовала, что означает крылатое выражение: "Благими намерениями вымощена дорога в ад" – возмущалась Кожема.

