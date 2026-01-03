Лидер в нанотехнологиях США Юрий Гогоци: киевлянин, помогающий украинским ученым во время полномасштабного вторжения России в Украину

Юрий Гогоци – один из самых влиятельных ученых современности, лидер в нанотехнологиях Соединенных Штатов и всего мира. На его счету множество открытий, имеющих огромное научное и прикладное значение. У Гогоци 80 патентов на изобретения, выданных ему в Европе и США, он также вошел в список лучших в мире исследователей – как умерших, так и ныне здравствующих – по всем научным дисциплинам, в котором занял 53-е место. Юрий Георгиевич является членом Национальной академии инженерии США, почетным профессором Токийского университета и лауреатом множества мировых научных премий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Гогоци активно поддерживает украинских ученых: помогает с международными грантами и эвакуацией с территорий, на которых ведутся военные действия, популяризирует украинскую науку в мире.

Видео дня

Сын профессора химии

Юрий Георгиевич Гогоци родился в Киеве 16 декабря 1961 года в семье Георгия Гогоци, профессора физики, заведующего лабораторией института проблем прочности имени Г.С. Писаренко, научной специализацией отца была механика твердого деформированного тела. Неудивительно, что и сам Юрий, и его брат Алексей связали свою жизнь с наукой. Киевский политехнический институт имени Сикорского Юрий Георгиевич окончил по специальности "инженер-металлург", а уже в 25 лет защитил диссертацию, став самым молодым в Украине кандидатом химических наук. Девять лет спустя Гогоци защитил докторскую диссертацию в Институте материаловедения имени И. Н Францевича НАН Украины, после чего практически сразу переехал в Германию, а затем – в США.

Новый класс двухмерных материалов с уникальными качествами

За океаном карьера ученого приобрела невиданный размах. Он работал в крупнейших университетах мира – в Японии, Германии, Норвегии и, конечно же, США, где сотрудничал с крупнейшими и известнейшими научными институтами. Сферой его интересов стали нанотрубки, а также углеродные материалы и электроды для суперконденсаторов. Уже в 2011 году команда, которой руководил Гогоци, открыла новый класс двухмерных материалов с уникальными качествами – легкостью, гибкостью, сверхпроводимостью и способностью хранить информацию. Они получили название MXenes – сегодня их свойства активно изучают ученые Гарварда и Стэнфорда. Сейчас они считаются базовыми элементами для нанотехнологий нового поколения, к которым относятся многие важные и нужные в наше время изобретения – начиная с гибкой электроники и заканчивая космическими батареями.

Основатель новых направлений в науке

Но поскольку в сфере только нанотехнологий Юрий Георгиевичу довольно быстро стало тесно, он является еще и основателем новых направлений в науке. Самые известные из них – коррозия конструкционной керамики, наука и технология обработки поверхности давлением, синтез новых неорганических материалов и соединений методом селективной коррозии и экстракции. Возможно, для непосвященных эти термины мало что значат, но тот факт, что его работы используют такие крупные корпорации как Samsung, Tesla и Bosch говорит о многом.

Сфера интересов – небо и Земля

Исследования команды Гогоци направлены не только на качественное улучшение жизни на Земли, но и устремлены в космос. Она активно сотрудничает с NASA – национальным американским управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. Так, в данное время идет совместная работа над аккумуляторами новой генерации, которые можно будет использовать в экстремальных условиях космоса.

Секрет успеха – заниматься любимым делом

Когда Юрия Георгиевича спрашивают, в чем секрет его успеха, он отвечает: главное – он занимается любимым делом, и гордится тем, что у него есть своя научная школа, а исследования – его и коллег – вносят свой вклад в развитие мировой науки. Тем, кто только определяется с направлением своего жизненного пути, он советует выбирать то, чем "человек будет гореть", тогда все сложится наилучшим образом. Что же до удачи, то она стоит далеко не на первом месте, и без увлеченности, энтузиазма и трудолюбия – значит немного. При этом сам Гогоци считает себя… неудачником. Все началось еще со школьных времен, когда ему не хватило учебника по химии. Их тогда выдавали в школе, а учеников в классе оказалось больше, чем книг, которые им предназначались. Юрию ничего не оставалось, как запоминать все, что говорила учительница. Ему настолько понравилась химия, что он всерьез увлёкся этой наукой и, по совету отца, начал посещать химический кружок во Дворце пионеров. Когда пришла пора поступать в вуз, Гогоци очень хотел поступить на химический факультет Киевского национального университета, но ему и тут не повезло – его не взяли, поскольку он не прошел медкомиссию: молодой человек страдал дальтонизмом.

Время ученых-одиночек прошло

Также, по мнению Гогоци, время гениальных ученых-одиночек прошло – сегодня все значительные научные открытия делаются только коллективами, иногда очень большими – вплоть до тысячи человек. Ученый считает, что в такие группы должны входить люди, представляющие разные школы и страны и придерживающиеся различных взглядов на предмет исследования, поскольку только в таком – научном – споре может родиться истина. Сегодня команда самого Юрий Георгиевича – 40 ученых из 11 стран – работает над минимизацией влияния батарей на окружающую среду, усовершенствованием медицинских сенсоров и созданием материалов, которые помогут увеличить скорость интернета. Их базой является расположенный в Филадельфии Дрексельский университет – в его состав входит Институт нанотехнологий, которым руководит Гогоци. На свои исследования они ежегодно получают 1,5 миллиона долларов из бюджета США.