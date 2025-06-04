'Летнее солнце озорное': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине до конца недели

До конца рабочей недели в Украине будет царить тепло с возможными кратковременными дождями в северных и западных регионах. В четверг 5 июня почти по всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

"После прохождения атмосферного фронта дожди в Украине прекратится и сегодня осадки вероятны лишь в восточной части. Завтра, 5-го июня практически повсеместно будет сухо и солнечно, только вечером в западных областях – очередные грозовые дожди", – говорится в сообщении.

После сегодняшнего незначительного снижения температуры, в четверг воздух снова прогреется. По всей Украине ожидается +25...+30 градусов, а на западе местами столбики термометров достигнут +30...+32 градусов.

Завтра, 5 июня, южный ветер может быть сильным, со штормовыми порывами, особенно в западных областях.

В Киеве 5-го июня прогнозируется сухая погода с температурой воздуха +26...+28 градусов.

До конца недели Украину ожидает очень теплая, местами жаркая погода, с периодическими грозовыми дождями на западе и севере.

"Не стесняйтесь носить легкие козырьки, платочки или шляпки – летнее солнце озорное и сильное. И селфи будет эффектнее", – отметила синоптик.

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди с грозой и местами град со шквалами. Однако уже в среду, 4 июня, он практически покинет нашу территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой и периодической жарой. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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