Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, где возможны грозы и шквалы. Карта

В течение 3 и 4 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди с грозой и местами град со шквалами. Однако уже в среду 4 июня он практически покинет нашу территорию.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что кроме западных и восточных регионов, на остальной территории будет тепло и сухо.

"Сегодня и завтра Украину будет пересекать атмосферный фронт. Холодный. Это означает, что в зоне его деятельности будут идти грозовые дожди, возможен местами град и шквалы. А за ним распространится более свежий воздух. Завтра это фронт уже практически покинет пределы Украины", – говорится в сообщении.

В среду, 4-го июня, ночью еще возможны дожди с грозами. Однако уже днем кратковременные ливни вероятно пройдут лишь в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях. В остальных областях завтра будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в течение дня составит +23...+27 градусов, а на юге и востоке ожидается +27...+31 градус.

Погода в Киеве

В столице 4-го июня ожидается сухая солнечная погода. Киев окажется в тылу атмосферного фронта, что приведет к кратковременному освежению воздуха. Днем температура составит +23...+24 градуса.

В дальнейшем в Украине почти повсеместно прогнозируется умеренная жара – ожидается +24...+29 градусов, а на юге, востоке и местами в центральной части страны – +27...+32 градуса.

"Пока сильной жары все же нет, дома и окружающая среда не прогрелись слишком, давайте стараться экономить электроэнергию и не включать по любому повышенному градусному поводу кондиционеры. Ведь еще совсем недавно все жаловались, что им холодно. Как раз возможность погреться", – отметила синоптик.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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