Будет 'ад'? Синоптик рассказала, ждать ли аномальной жары в Украине летом

Лето 2025 года порадует нас теплой погодой, и конечно же не обойдется без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает "24 Канал". Она добавила, что по-прежнему следует ожидать колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

Синоптик также пояснила, что согласно статистическим данным для Украины, самыми жаркими месяцами являются июль и август, не июнь, однако в условиях изменения климата, могут быть исключения. Впрочем, таких прогнозов синоптики дать не могут.

Когда ждать потепления

В ближайшее время, резкое изменение погоды не предвидится. Украина и в дальнейшем будет находиться в том же температурном режиме, с периодическими дождями. Однако, уже с выходных ожидается больше прояснений.

"Есть определенная тенденция, что где-то после 3 числа будет на несколько градусов повышение температурного фона", – рассказала Наталья Птуха.

Она отметила, что сейчас температура колеблется в пределах +18...+25 °C, а на Юго-Востоке местами поднимается до +28 °C. Начиная с 3-4 июня, ожидается стабильное потепление до +20...+25 °C.

Синоптик уточнила, что в периоды без осадков, при ясном небе и солнечной погоде, температура днем может быть несколько выше. Однако в ближайшей синоптической перспективе +30 °C в большинстве регионов не прогнозируется – такая температура возможна лишь локально на Юго-Востоке.

Напомним, по последним данным украинских синоптиков погода в Украине в субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, изменится. Температурный фон будет повышаться, а дождей станет меньше. Осадки возможны лишь на западе, на востоке и юго-востоке страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине лето начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех регионах нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности, увеличится количество дождей с грозами.

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