Ленивая запеканка из лаваша для обеда и перекуса: готовится блюдо элементарно

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Еще лавашем можно заменить любое тесто в выпечке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с твердым сыром и колбасой.

Ингредиенты:

Лаваш – 150 г

Яйца – 2 шт

Молоко – 100 мл

Сыр твердый – 150 г

Сметана – 60 г

Помидор

Колбаса или мясо – 150 г

Зелень

Кунжут

Соль

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с солью и молоком, добавьте тертый сыр, колбасу порезанную или тертую, сметану, зелень, помидор кубиком и порезанный полосками лаваш. Все тщательно перемешайте.

2. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, сверху присыпьте еще тертым сыром и кунжутом.

Выпекайте 25-30 минут при 180 С.

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