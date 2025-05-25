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Ленивая запеканка из лаваша для обеда и перекуса: готовится блюдо элементарно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
552
Ленивая запеканка из лаваша для обеда и перекуса: готовится блюдо элементарно

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Еще лавашем можно заменить любое тесто в выпечке. 

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Запеканка из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с твердым сыром и колбасой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Лаваш – 150 г
  • Яйца – 2 шт
  • Молоко – 100 мл
  • Сыр твердый – 150 г
  • Сметана – 60 г
  • Помидор 
  • Колбаса или мясо – 150 г
  • Зелень
  • Кунжут
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Яйца взбейте с солью и молоком, добавьте тертый сыр, колбасу порезанную или тертую, сметану, зелень, помидор кубиком и порезанный полосками лаваш. Все тщательно перемешайте. 

Основа для запеканки

2. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, сверху присыпьте еще тертым сыром и кунжутом.

Приготовление запеканки

Выпекайте 25-30 минут при 180 С.

Готовая запеканка

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