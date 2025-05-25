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Ленивая запеканка из лаваша для обеда и перекуса: готовится блюдо элементарно
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Еще лавашем можно заменить любое тесто в выпечке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с твердым сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- Лаваш – 150 г
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 100 мл
- Сыр твердый – 150 г
- Сметана – 60 г
- Помидор
- Колбаса или мясо – 150 г
- Зелень
- Кунжут
- Соль
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с солью и молоком, добавьте тертый сыр, колбасу порезанную или тертую, сметану, зелень, помидор кубиком и порезанный полосками лаваш. Все тщательно перемешайте.
2. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, сверху присыпьте еще тертым сыром и кунжутом.
Выпекайте 25-30 минут при 180 С.
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