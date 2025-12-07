Кузьмука уволили с должности советника командующего Силами ТрО после резонанса в СМИ

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук уволен с должности внештатного советника командующего Силами теробороны. Там говорят, что он занимал должность с 14 октября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-центр Сил теробороны. В 2007 году он занимал должность вице-премьер-министра Украины.

"Генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником Командующего Силами ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года. Согласно сегодняшнему решению Командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника", – говорится в сообщении.

Что известно о скандале

Напомним, о назначении Кузьмука в армию стало известно в День вооруженных сил Украины, 6 декабря. Бывший политик фигурирует в скандале времен экс-президента Виктора Януковича, во времена которого подписал обращение к Сейму Польши с просьбой признать, что украинцы якобы совершали геноцид против поляков.

Также во времена его председательства в Минобороны, в ВСУ происходили значительные сокращения, Киев отдал Москве стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также более 500 крылатых ракет Х-55 за списание части долга за газ, который на момент подписания соглашения составлял около 275 млн долларов.

Первый его приход к власти ознаменовался отставкой после случайного сбития над Черным морем российского пассажирского самолета Ту-154 4 октября 2001 года.

Известие о возвращении экс-регионала в армию вызвало шквал эмоций в украинском сегменте соцсетей, в частности в Twitter.

"Сначала из гражданских преступно и в спешке сформировали ТрО, отправили необученных против профармии. В результате погибли тысячи патриотов, которые стали на защиту. А теперь там Кузьмук советником появился, не удивлюсь, если он изначально имел там влияние и способствовал тем трагическим решениям", – указано в одном из сообщений.

"Муженко, Забродского и других профессиональных офицеров кинули. А Кузьмук вручает награды. Это какой-то сюр. Может, где-то там и Янык или Табачник с Азировым пристроены. Еще и комментарии закрыли", – возмутился другой пользователь.

Общественный резонанс оказался настолько, что в ТрО вынуждены были закрыть возможность комментировать сообщение с упоминанием о Кузьмуке. Правда, это еще сильнее разозлило украинцев.

