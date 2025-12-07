"Это какой-то сюр!" Украинцев возмутило возвращение в ВСУ экс-регионала Кузьмука: что об этом известно

В День вооруженных сил Украины активную часть украинского общества ошеломила новость: в ряды украинского войска вернулся экс-министр обороны, бывший депутат Верховной Рады от запрещенной ныне Партии регионов Александр Кузьмук.

"Камбэк" генерала армии, который с 2019-го находился на пенсии, а также его текущий статус вызвали значительную реакцию украинцев. Поэтому OBOZ.UA решил напомнить, кто такой генерал Кузьмук, в каких громких ситуациях всплывала его фамилия и почему многие считают, что этому кадровому военному в современной системе безопасности и обороны не место.

О возвращении в структуру Вооруженных сил Украины экс-министра обороны времен президента Леонида Кучмы, бывшего "регионала" Александра Кузьмука стало известно в День ВСУ 6 декабря из сообщения на Facebook-странице Сил территориальной обороны. В статусе советника командующего Сил ТрО он вручил награды бойцам теробороны.

"За исторически небольшой период Вооруженные силы Украины прошли большой путь. Если мы сопротивляемся монстру, который своими силами превосходит нас во много раз, то это исключительно благодаря вам – всем офицерам, сержантам и солдатам, которые сражаются мужественно и стойко! Честь вам и хвала!" – привели сказанные Кузьмуком во время церемонии слова в Силах ТрО.

Учитывая неоднозначную репутацию и поступки генерала-пенсионера, его "камбэк" вызвал значительное возмущение в обществе – настолько, что в ТрО вынуждены были закрыть возможность комментировать сообщение с упоминанием о Кузьмуке.

"Я сначала не поверил, но это правда. У нас воскресили и вернули в Вооруженные силы Александра Кузьмука! Ему 71 год, был министром обороны еще во времена Кучмы, с 1996 года. Потом был нардепом трех созывов от Партии регионов. Во времена депутатства подписал обращение в Сейм Польши с просьбой признать, что украинцы якобы совершали геноцид против поляков. Наконец, армейская реформа", – саркастически отметил общественный деятель, волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Впрочем, возвращение Кузьмука Стерненко случайностью не считает: по мнению волонтера, это очередное проявление достаточно четкой тенденции.

"Так как Кузьмук оказался в Вооруженных силах снова? Его взял к себе советником командующий силами ТрО Игорь Плахута. Во время Революции Достоинства он командовал подразделениями Внутренних войск во время разгона Майдана 10 декабря 2013 года. Для него, очевидно, Кузьмук является безоговорочным авторитетом", – написал волонтер.

Известие о возвращении Кузьмука вызвало шквал эмоций в украинском сегменте соцсетей, в частности в сети Х.

"Сначала из гражданских преступно и в спешке сформировали ТрО, отправили необученных против профармии. В результате погибли тысячи патриотов, которые стали на защиту А теперь там Кузьмук советником объявился, не удивлюсь, если он изначально имел там влияние и способствовал тем трагическим решениям", – указано в одном из сообщений.

"Муженко, Забродского и других профессиональных офицеров кышнули. А Кузьмук вручает награды. Это какой-то сюр. Может, где-то там и Янык или Табачник с Азировым пристроены. Еще и комментарии закрыли", – возмутился другой пользователь.

Хватает в сети и разнообразных шуток и мемов по поводу новости, которая возмутила общество.

Кто такой Александр Кузьмук: официальная биография

Александр Кузьмук родился 17 апреля 1954 года в Славуте Хмельницкой области.

Военное образование получал в Харьковском высшем танковом командном училище (выпустился в 1975-м) и в Военной академии бронетанковых войск и академии Вооруженных сил Украины по специальности "Соединения и объединения Вооруженных сил".

Имеет научную степень кандидата военных наук.

Военную службу Кузьмук начал сразу после выпуска из высшего танкового командного училища: служил на командных должностях в Советской армии. После распада СССР, с 1990 по 1995 год, был начальником штаба и командиром дивизии, а в 1995 году возглавил Национальную гвардию Украины.

В 1996-2001 годах занимал должность министра обороны при президенте Кучме. В этот период Кузьмук получил звание генерала армии – и уже в таком статусе начал свою политическую карьеру.

С 2002 по 2006 год Кузьмук был народным депутатом, а в 2004-2005 годах во второй раз возглавил Министерство обороны, также несколько месяцев занимал должность вице-премьера, успел снова позаседать в Верховной Раде.

Третье "пришествие" Кузьмука в Верховную Раду состоялось в 2012 году – и обязан он им политсиле беглого президента Виктора Януковича – Партии регионов. В 2014-м Кузьмука назначили внештатным советником президента по вопросам обороны.

Повторить свой электоральный успех еще и в 2014-м Кузьмук не смог: в парламент в постреволюционной Украине его уже не избрали.

В 2019-м Кузьмук ушел на пенсию: был уволен с военной службы по возрасту.

Имеет жену Людмилу, сына Ивана (1975 г. р.) и дочь Марию (1985 г. р.).

В чем обвиняют одиозного генерала украинцы

В обеих каденциях Кузьмука на посту главы Минобороны – и в 1996–2001, и в 2004–2005 годах – его имя всплывало в связи с громкими событиями, которые сложно назвать выгодными для Украины.

Так, первый приход Кузьмука в Минобороны завершился его отставкой после того, как случайно сбили над Черным морем российский пассажирский самолет Ту-154М 4 октября 2001 года.

В тот день борт российской авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс Тель-Авив – Новосибирск, и, пролетая над Черным морем, упал в воду. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа – граждане России и Израиля.

Произошло это во время проведения боевых пусков ракет во время совместных украинско-российских учений по ПВО, которые проходили на подконтрольном России полигоне 31-го исследовательского центра Черноморского флота Российской Федерации на мысе Опук неподалеку от Керчи.

И уже через несколько дней россияне обвинили в катастрофе своего самолета Украину: мол, рядом с самолетом взорвалась украинская ракета из комплекса С-200В.

Украинская сторона – включая президента Кучму – свою причастность к поражению российского самолета отрицала. И вдруг министр Кузьмук и тогдашний командующий ПВО Владимир Ткачев 13 октября 2001 года признали "вину" Украины – и вскоре ушли в отставку.

В итоге наше государство выплатило родственникам погибших в катастрофе россиян 7,8 млн долларов. Еще 7,6 млн получили семьи погибших израильтян. А российская авиакомпания пыталась отсудить у Украины 15 млн долларов.

Юридически ответственность Украины за сбивание самолета так и не была признана, убедительных доказательств поражения самолета именно украинской, а не российской ракетой не найдено.

Зато еще один трагический инцидент, связанный с пуском ракеты во времена первой каденции Кузьмука в Минобороны, был куда более однозначным. 20 апреля 2000 года неудачно пущенная с полигона в Черниговской области ракета класса "земля – земля" врезалась в жилой дом в Броварах Киевской области. Тогда погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Также при министре обороны Кузьмуке украинская оборона была значительно ослаблена. При нем в Вооруженных силах Украины происходили значительные сокращения, а Украина в 1999-м отдала России стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также более 500 крылатых ракет Х-55 за списание части долга за российский газ, который на момент подписания соглашения составлял около 275 млн долларов.

Стратегическая авиация, переданная тогда России, как заявлялось впоследствии, по значительно заниженной стоимости, сейчас используется врагом для бомбардировок украинских городов.

В канун полномасштабного вторжения РФ Кузьмук, по его же словам, вступил в ТрО и с тех пор "служит вместе с командующим территориальной обороной".

Уже во время полномасштабной войны с Россией Кузьмук засветился в Монако. Там, в ресторане African Queen на территории яхт-клуба, он в апреле 2024-го отметил свое 70-летие.

Когда журналисты об этом рассказали, сам Кузьмук попытался оправдаться тем, что празднование не было масштабным и что речь идет о "просто ужине" в кругу близких родственников: жены, дочери и зятя, а также сватов.

Тогда же расследователи выяснили, что родня Кузьмука имеет недвижимость в Монако: имуществом на роскошном курорте обзавелись как сваты, так и семья дочери, включая внуков экс-министра обороны. Откуда у родни экс-министра средства на недешевые приобретения, сделанные, по утверждениям Кузьмука, 20-30 лет назад (в частности, и во времена его министерской деятельности), остается загадкой.

Интересно также, что в свое время генерал армии, который сейчас вручает награды украинским Героям, сдерживающих российского агрессора, категорически отвергал даже мысль о возможной агрессии РФ.

Уже после попыток россиян захватить остров Тузла в Черном море, за пять лет до незаконной аннексии Россией украинского Крыма, он уверял, что нападение России невозможно, те же, кто считает иначе – имеют "извращенное мышление".

"Я не допускаю такой возможности (конфликтов в Крыму. – Ред.), потому что надо иметь абсолютно извращенное мышление, чтобы допустить такое. У Российской Федерации достаточно своих внутренних проблем. Украина с 46-миллионным населением и сильными вооруженными силами может дать отпор", – говорил в интервью в 2009-м Кузьмук.

Тех, кто уже тогда пытался предостеречь о российской угрозе и неизбежности войны, генерал называл провокаторами.

"Сегодня еще продолжают говорить о последствиях войны в Грузии, хотя это была война совсем другого масштаба. Украина же перегружена техногенно, поэтому ни одна страна не решится на нас напасть. Да и цели такой не может быть априори. Поэтому я отвергаю саму эту философию. Скорее всего, эти заявления носят провокационный характер и делаются для того, чтобы понравиться кому-то, показать, насколько мы ощетинившиеся", – говорил он.

Неудивительно, что украинцев крайне возмутило, что советником командующего ТрО стал человек с подпорченным политическим прошлым и подобным уровнем прогнозирования вероятных угроз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто привел в политику Андрея Ермака и в каких скандалах засветился уже бывший глава Офиса президента Украины.

