Куда могут направить после мобилизации и как определяется место службы: детальное объяснение

В Украине сейчас мобилизуют многих граждан, и среди них немало – без всякого военного опыта. К участию в обороне государства их приобщают после прохождения военной подготовки.

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Однако в дальнейшем не все мобилизованные сразу отправляются на фронт. OBOZ.UA собрал разъяснения о том, куда военнообязанного могут направить после призыва и как определяется место службы.

Сначала – обязательная подготовка

Мобилизованные в ряды ВСУ обязательно проходят военную подготовку. Ее сроки могут отличаться в зависимости от наличия или отсутствия опыта, а также определенных обстоятельств, но они закреплены в законе "О воинской обязанности и военной службе" и не меняются.

Так, обучение украинцев без военного опыта, которые были мобилизованы, продолжается в три этапа:

– БОВП (базовая общевойсковая подготовка) – 30 суток;

– профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности – от 14 суток до 50 суток;

– коллективная подготовка – до 15 суток.

Для новобранцев без предварительного военного опыта обучение может длиться два-три месяца. В течение этого периода будущие военные получают новую военно-учетную специальность.

Срок подготовки мобилизованных военных-десантников составляет один-два месяца. Продолжительность обучения людей с боевым опытом – до месяца, и в него входит боевое слаживание и основы.

После завершения соответствующей подготовки такие лица полностью готовы к военной службе. Они могут быть отправлены на фронт или для службы в тылу, пояснил ранее представитель штаба Командования ДШВ ВСУ Виктор Люльчак.

Где служат после мобилизации

Призыв в рамках всеобщей мобилизации в Украине происходит для пополнения потерь, доукомплектования подразделений Сил обороны и формирования резерва армии. По словам юристов, механизм распределения, зависит от военной необходимости и ситуации на фронте.

Поэтому мобилизованных отправляют служить в подразделения, где необходимо комплектование/доукомплектование. В частности, в:

– соединения;

– воинские части;

– учреждения, организации;

– высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений, учебные части (центры) ВСУ и другие военные формирования, образованные в соответствии с законами Украины;

– правоохранительные органы специального назначения с правоохранительными функциями.

Место службы определяется по состоянию здоровья военнообязанного гражданина, которое устанавливается по результатам прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), а также после прохождения БОВП перед службой и в соответствии с потребностями Сил обороны на тот момент.

"К примеру, у командующих воинских частей есть необходимость в определенном количестве людей конкретной специальности. Поэтому уполномоченное лицо ВЧ едет в учебный центр с этим перечнем необходимых специальностей и набирает себе людей. Во внимание берется прежде всего специализация. Но также многое зависит от здоровья мобилизованного. Потому что бывали случаи, когда человек имеет определенную специальность, но его состояние вряд ли подходит для того, чтобы служить в этом подразделении", – отметила адвокат Елена Воронкова.

Гарантирует ли отношение попадание в конкретную ВЧ

Гражданин, подлежащий мобилизации, может оформить отношение и договориться с какой-то воинской частью, что придет служить именно туда. Однако, по словам юристов, нет полной гарантии, что после учебного центра мобилизованный попадет именно туда, куда хочет.

Отмечается, что это связано с боевой необходимостью: где-то на фронте есть более высокая потребность в людях, чем в этих воинских частях.

Адвокат Елена Воронкова объяснила, что перевестись военным также бывает сложно. Если речь идет об одном оперативном командовании, то более реально, а если разные ОК – очень трудно.

"Это связано с нехваткой квалифицированных специалистов, которых, конечно, никто не хочет отпускать из своей воинской части и отдавать кому-то. Наиболее вероятный вариант попасть в запланированную часть – это когда представитель воинской части приезжает в учебный центр с отношением и успевает забрать кандидата до того, как его заберет кто-то другой, – подчеркнула она.

Что предшествовало

В Украине правовой режим военного положения и всеобщей мобилизации продлили еще на 90 дней – до 5 ноября 2025 года (уже 16-й раз после начала полномасштабной войны).

Всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные граждане, которые способны выполнять свой воинский долг. Исключение составляют те, кто имеют право на отсрочку от службы, а также другие категории лиц, предусмотренные законом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не рассматривается вопрос демобилизации воинов, которые защищают страну от российской агрессии. По его словам, военные вернутся домой после победы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ребята, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет до 31 июля. В ТЦК подчеркнули, что учет не является мобилизацией или призывом на военную службу, а нужен для обновления данных.

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