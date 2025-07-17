Кого точно не мобилизуют в августе 2025 года: названы все категории

В Украине всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные граждане, которые способны выполнять свой воинский долг. Исключение составляют те, кто имеют право на отсрочку от службы, а также другие категории лиц, предусмотренные законом.

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Перечень граждан, которые освобождаются от призыва на военную службу во время военного положения, определен ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В августе 2025 года законодательных изменений не предвидится, поэтому OBOZ.UA напоминает, кого не мобилизуют.

Кто не подлежит мобилизации в августе 2025 года

Перечень оснований освобождения (предоставления отсрочки) от мобилизации, определен статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ей, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

– забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

– признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

– женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени и т. п;

– женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

– усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению МСЭК или ВКК учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

– имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей, или же родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

– опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению МСЭК или ВКК учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

– женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных ч. 6 ст. 2 этого закона;

– работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, СБУ, СВР, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, налоговой милиции, НАБУ, ГБР, ГИС и Управления госохраны;

– другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Кроме этого, освобождаются от мобилизации:

– соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

– научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профтехнического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профтехнического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе и во время действия военного положения;

– члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года);

В то же время все эти лица в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту.

Согласно ст. 23, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

– люди, в отношении которых в определенном законом порядке установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

– до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу;

– военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена.

Однако эти три категории граждан могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Как сообщал OBOZ.UA, если гражданин отказывается от повестки, это не останавливает процедуру ее вручения. Представители группы оповещения составляют соответствующий акт отказа, они имеют право провести административное задержание человека и доставить его в терцентр комплектования.

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