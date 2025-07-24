Парни, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет до 31 июля: в ТЦК дали объяснения

В Украине согласно действующему законодательству на воинский учет призывников берутся все граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет. То есть все 17-летние юноши должны стать на учет в этом году. Причем сделать это нужно до 31 июля.

Видео дня

Об этом напомнил Черниговский областной территориальный центр комплектования. В ТЦК подчеркнули, что учет не является мобилизацией или призывом.

Стать на учет означает лишь внесение личных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это юноши могут сделать сами – или лично пройти электронную идентификацию и обновить свои данные в электронном кабинете призывника, или прийти в районный или городской ТЦК со всеми необходимыми документами.

Это, в частности:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства или пребывания);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

документ об образовании;

справка с места учебы/работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (снимок без головного убора).

Отдельно в ТЦК напомнили, что на учет не берут тех, кто отбывает наказание или проходит принудительное лечение.

При этом тот, кто не стал на учет в определенный срок, должен лично прийти в районный или городской ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях всеобщей мобилизации и военного положения в Украине каждый военнообязанный должен четко понимать свой правовой статус. Если человек избегает выполнения обязанностей перед государством, его могут внести в список розыска как уклониста. OBOZ.UA подробно рассказывал, как проверить, не попал ли военнообязанный в список уклонистов.

Ранее мы объясняли, может ли военнообязанный получить сразу несколько штрафов за нарушение правил воинского учета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!