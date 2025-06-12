'Украина превыше всего, я не продам ее ни за что': сеть тронуло видео эмоционального разговора освобожденного из плена защитника

В сети распространяется видео, которое пробирает до слез. Один из украинских военнопленных, только вернувшись домой после обмена, не сдерживал своих эмоций.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовала ГПСУ. Так, в четверг, 12 июня, Украина провела очередной обмен со страной-агрессором Россией. С российской неволи была освобождена группа тяжелораненых и тяжелобольных защитников.

Один из них позвонил своему близкому человеку и не сдерживал эмоций от счастья оказаться наконец на своей свободной земле.

"Украина превыше всего, Валь, я не сломлен. Я люблю свою страну, я не продам ее ни за что. Я люблю Украину, я люблю вас. Я люблю этих людей. Украина превыше всего! Украина превыше всего! Украина превыше всего!" – заявил защитник.

Стоит отметить, что на Родину сегодня возвращаются защитники в составе ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Возвращенные находились в плену начиная с первых дней полномасштабного вторжения. Среди возвращенных есть те, которые считались пропавшими без вести.

Самому старшему освобожденному - 59 лет, самому молодому - 22 года.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Всего домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Напомним, 9, 10 и 12 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Масштабный обмен в формате "всех на всех" в рамках договоренностей в Стамбуле будет происходить в несколько этапов и продлится еще ближайшие дни. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой в понедельник и вторник, пока нет, не разглашается и общее количество, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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