Кто подлежит мобилизации в Украине: в Минобороны напомнили основные нюансы

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы.

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При этом граждане от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По информации оборонного ведомства, военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать, если они являются офицерами запаса или проходили срочную военную службу. В противном случае в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

В Минобороны подчеркнули, что женщины, которые находятся на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.

Напомним, в Украине продолжается реформа военно-врачебных комиссий, призванная сделать процедуру максимально удобной, быстрой и прозрачной. В частности, этот процесс предусматривает цифровизацию процедур и усовершенствование нормативно-правовой базы.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют расширить инициативу "Контракт 18-24", которая предусматривает возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и две бригады Национальной гвардии Украины.

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