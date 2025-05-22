Кто может потерять бронь после 28 мая, в чем причина и как действовать: объяснение

В Украине часть работников может потерять бронирование от мобилизации уже после 28 мая 2025 года. Это связано с проверкой, которую проводит Министерство экономики среди критически важных предприятий.

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Об этом говорится в официальном письме Минэкономики №27-11/37509-07 от 19 мая. В документе указаны требования к предприятиям, желающим сохранить право на бронирование своих работников.

Кто имеет право на бронирование и когда его могут отменить

Бронирование — это официальная отсрочка от мобилизации для работников определенных предприятий, которые признаны критически важными для государства или оборонной сферы. Оно позволяет таким компаниям сохранить персонал для работы.

Однако бронь аннулируется автоматически, если заканчивается ее срок действия, предприятие перестает предоставлять продукцию или услуги для ВСУ, или теряет статус критически важного. В таких случаях забронированные работники могут быть призваны в армию на общих основаниях.

Часть работников может потерять бронь после 28 мая

В мае Минэкономики проводит очередную проверку, соответствуют ли предприятия критериям критически важных. Речь идет о тех компаниях, которые уже получили соответствующий статус или стремятся его сохранить.

До 28 мая предприятия должны прислать пакет документов на электронный адрес Министерства экономики – [email protected]. Среди обязательных документов:

выписка из информсистемы органов Государственной налоговой службы относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами, где расположены филиалы, представительства, другие обособленные подразделения с 1 января по 30 апреля 2025 года;

документы о праве собственности или аренде недвижимости для подтверждения деятельности на территории трех и более регионов страны.

Что будет, если документы не подать

Если предприятие не предоставит необходимую информацию, его статус могут отменить. Это будет означать автоматическую потерю права на бронирование работников, которые станут доступными для мобилизации.

Особенно это касается компаний с филиалами или обособленными подразделениями, которые должны доказать свою деятельность в разных регионах Украины. Поэтому предоставление неполного или несвоевременного пакета документов может иметь серьезные последствия для кадрового состава предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые имеют зафиксированные нарушения правил воинского учета, могут отказать в предоставлении брони. Основанием может стать неявка в ТЦК и СП в нужные сроки, необновление своих данных, статус "в розыске" и тому подобное.

Недавно Министерство здравоохранения получило обращение от Минобороны Украины и Медицинских сил ВСУ о снятии бронирования с части медработников. После этого эксперты Минздрава начали консультации совместно с областными департаментами здравоохранения.

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