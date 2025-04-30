Минобороны обратилось в Минздрав по снятию бронирования с части медиков

Министерство здравоохранения получило обращение от Минобороны Украины и Медицинских сил ВСУ по поводу снятия бронирования с части медицинских работников. В настоящее время эксперты Минздрава совместно с областными департаментами здравоохранения проводят консультации по составлению перечня медицинских работников с целью разбронирования.

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Об этом сообщили в Минздраве. В ведомстве отметили, что в начале текущего года правительственное решение позволило забронировать всех медицинских работников государственных и коммунальных учреждений, учреждений общественного здоровья, экспертных учреждений (судебно-медицинских и судебно-психиатрических), центров крови, для которых работа в этих учреждениях является основной.

Для других медицинских специалистов, работающих в медицинских учреждениях, условия бронирования остаются без изменений.

Ранее медицинские учреждения, признанные критически важными, имели право забронировать не более половины военнообязанных мужчин. Увеличение этого лимита потребовало отдельного решения министра обороны.

В Минздраве объясняют, что для обеспечения Вооруженных Сил Украины и оборонного сектора необходимыми медицинскими кадрами была разработана процедура разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года. В частности, критически важные предприятия, учреждения и организации вправе забронировать мужчин от призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что часть украинцев обязана явиться в ТЦК и СП даже без получения повестки. OBOZ.UA объяснял, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая.

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