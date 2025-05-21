Кто из осужденных может мобилизоваться в Украине и при каких условиях: объяснение

В Украине во время всеобщей мобилизации разрешено призывать в армию осужденных граждан, кроме лиц, отбывающих наказание за преступления против национальной безопасности нашего государства. Сейчас в Вооруженных силах Украины служит 8300 осужденных, еще 1 тыс. заявок ожидает рассмотрения.

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Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов, сообщает "Укринформ". По словам чиновника, общее количество осужденных и лиц, взятых под стражу в Украине, составляет 37 тысяч, однако не все они соответствуют необходимым критериям по состоянию здоровья или статьям, по которым отбывают наказание.

Что известно о мобилизации осужденных:

Верховная Рада 8 мая 2024 года приняла в целом как закон проект № 11079-1, который предусматривает возможность добровольной мобилизации заключенных для участия в боевых действиях.

Ключевые аспекты этого закона:

– мобилизация заключенных, а точнее реализация механизма условно-досрочного освобождения (УДО) в отношении таких категорий граждан, возможна только по решению суда;

– решение о мобилизации должно быть добровольным со стороны самого заключенного;

– необходимо согласие командира воинской части;

– психическое состояние и состояние здоровья заключенного должны соответствовать требованиям службы в ВСУ. Это включает прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем – военно-врачебной комиссии (ВВК);

– осужденный должен иметь более трех лет срока пребывания в тюрьме до окончания определенного наказания;

– мобилизованные из этой категории будут проходить службу в специальных подразделениях. Административный надзор за такими освобожденными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.

Мобилизация не касается лиц, осужденных за следующие преступления:

– умышленное убийство двух или более людей;

– убийство с особой жестокостью;

– убийство, соединенное с сексуальным изнасилованием;

– преступления против половой свободы и неприкосновенности;

– преступления, связанные с терроризмом;

– нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смертям;

– убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего; особо тяжкие коррупционные преступления.

Закон предусматривает, что контракты таких военнослужащих заканчиваются или после завершения особого периода военной службы, или после объявления решения о демобилизации. Отпуск таким военнослужащим не будет предоставляться.

В случае, если лицо, досрочно освобожденное из мест лишения свободы и подписавшее контракт на службу, совершает новое правонарушение, суд назначит наказание путем сложения приговоров и учтет ранее отбытую часть наказания.

Если же лицо, временно освобожденное для прохождения службы по контракту, уклоняется от выполнения воинского долга, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, что грозит ограниченно годным гражданам, которые не пройдут военно-врачебную комиссию до 5 июня и подлежат ли военному призыву мужчины за 50 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, до 5 июня 2025 года мужчины 25-60 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны пройти повторную ВВК. Тем, кто не выполнит требование, грозит принудительное сопровождение в ТЦК и наказание в виде штрафа.

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