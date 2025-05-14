Мобилизуют ли мужчин старше 50 лет во время военного положения: объяснение

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 6 августа 2025 года. Таким образом, призыв военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет на военную службу будет продолжаться.

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Это фактически означает, что украинцы старше 50 лет также подлежат мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Подлежат ли мобилизации мужчины в возрасте от 50 лет

В апреле 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения проведения мобилизации", который предусматривает следующее:

– предоставляет возможность гражданам в возрасте от 40 до 55 лет реализовать свой конституционный долг по защите государства;

– определяет порядок призыва на военную службу частных предпринимателей без остановки их бизнес-деятельности; усиливает социальную защиту военнообязанных; гарантирует сохранение социальных льгот для офицеров запаса, назначенных на низшие должности во время мобилизации;

– способствует улучшению укомплектования Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований резервистами; уточняет процедуру выполнения военно-транспортной обязанности;

– упрощает процедуру получения разрешения на работу с государственной тайной и предоставляет гражданам Украины доступ к государственной тайне в случае кризисной ситуации, объявления мобилизации или введения военного положения.

Согласно этому закону, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет в Украине имеют те же самые обязанности, что и другие военнообязанные. Они обязаны обновлять свои военно-учетные данные, информировать территориальные центры комплектования (ТЦК) об изменении места жительства или переезде, постоянно иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

В случае неявки по повестке или отказа от прохождения военно-врачебной комиссии, к ним применяются административные штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно правилам воинского учета, каждый гражданин, состоящий на учете, должен информировать ТЦК о любых изменениях в своих персональных данных. Речь идет не только об изменении адреса. В этот перечень также входят изменения места работы, семейного положения, получения образования, установления инвалидности и другие значимые обстоятельства.

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