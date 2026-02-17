12 тыс. долларов за побег из страны: в Харькове разоблачили организатора незаконного пересечения границы. Фото

В Харькове правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин за пределы Украины. Организатор оценил "услугу" по нелегальному выезду в 12 тысяч долларов США и действовал в сговоре с другими лицами.

Его задержали во время передачи части средств. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

В январе 2026 года подозреваемый во время личной встречи предложил знакомому организовать незаконный выезд из Украины вне официальных пунктов пропуска. Он уверял, что имеет налаженные контакты и может "решить вопрос" без прохождения пограничного контроля.

Согласно договоренности, мужчина должен был самостоятельно прибыть в Ужгород, где его должны были встретить сообщники организатора и провести через государственную границу. Оплату поделили: 2 тысячи долларов подозреваемый должен был получить лично, остальные – участники схемы на Закарпатье.

15 февраля "клиент" передал оговоренную сумму наличными во время встречи в кафе торгового центра. Сразу после этого правоохранители задержали организатора. Во время обыска у него обнаружили паспорт гражданина Израиля и удостоверение, которым будет дана правовая оценка в рамках следствия.

Прокурор согласовал подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений). Сейчас устанавливаются другие участники преступной схемы и проверяется их причастность к аналогичным эпизодам.

Досудебное расследование осуществляют следователи при оперативном сопровождении подразделений Национальная полиция Украины. В то же время правоохранители напоминают: согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине пресекли деятельность организованной группы, которая за десятки тысяч долларов переправляла мужчин призывного возраста в Румынию вне пунктов пропуска. Злоумышленников задержали на Закарпатье при попытке очередного нелегального перехода через горную местность.

