Крысы и мыши не подойдут к вашему дому: три запаха, которые они ненавидят

Поскольку апрель знаменует начало пикового сезона размножения крыс, эти надоедливые грызуны вылезают из своих нор и начинают рыскать повсюду.

От домов, гаражей, сараев, крыш и кухонь до подвалов, эти грызуны, распространяющие болезни, проникают во всевозможные помещения и наносят значительный ущерб. Хотя обращение к специалистам по борьбе с вредителями всегда является рекомендуемым решением, когда речь идет о серьезном нашествии крыс или мышей, существует несколько природных средств, которые вы также можете применить, пишет OBOZ.UA.

Хотя крысы известны своим плохим зрением, они имеют невероятно острое обоняние и очень чувствительны к запахам. К счастью, это то, что вы можете использовать себе на пользу, чтобы оснастить свой арсенал для борьбы с крысами. К счастью, это то, что вы можете использовать для борьбы с ними.

Три лучшие натуральные ароматы, которые "ненавидят" крысы

Перец чили

Сказать, что крысы не любят острых запахов, – это ничего не сказать. Порошок кайенского перца, хлопья перца чили или масло чили могут вызвать сильное раздражение дыхательной системы крыс при вдыхании, из-за чего эти существа держатся подальше от мест с сильными нотками запаха чили.

Посыпьте хлопьями перца чили или порошком кайенского перца вокруг потенциальных точек проникновения крыс в вашем доме, а именно: щелей вокруг труб, поврежденных вентиляционных блоков, сливов, проемов крыши или окон и дверей.

По маслу чили – смешайте его с водой в пульверизаторе и опрыскайте места, где у вас водятся крысы и мыши.

Перечная мята

Запах перечной мяты можно легко назвать одним из самых ненавистных запахов для крыс. Это популярный природный репеллент для этих существ, и не без оснований.

Его сильный и резкий аромат разрушает чувствительное обоняние крыс, вызывая грызунам трудности в навигации и поиске пищи.

Крысы склонны искать теплые, защищенные места, поэтому размещение ватных шариков, смоченных маслом перечной мяты, в местах, подверженных активности крыс, например, под кухонными шкафами, возле труб или на чердаках, может быть очень эффективным.

Лучший способ отпугнуть крыс с помощью перечной мяты – это замочить ватные шарики в чистом масле перечной мяты и поместить их в места, подверженные активности крыс, такие как сараи и гаражи, под кухонными шкафами или вблизи труб.

Цитрус

Цитрус – это еще один природный аромат, который чрезвычайно отталкивает крыс и мышей, и все благодаря наличию лимонена, соединения, содержащегося в кожуре лимонов, апельсинов, грейпфрутов и других цитрусовых.

Лимонен присутствует не только в ароматизаторах, используемых в пищевых продуктах, лекарствах, парфюмерии и чистящих средствах, но и в мощных цитрусовых маслах, таких как лимонное, апельсиновое и цитронелловое, которые, по словам экспертов, очень эффективны для отпугивания крыс и мышей.

Однако, из-за того, что цитрусовые масла настолько сильные, их целесообразно разбавлять водой перед нанесением.

