Как раз и навсегда избавиться от крыс и мышей: действенный способ

Многие домовладельцы полагаются на популярные домашние средства, чтобы отпугивать мышей и крыс, но не все они работают так хорошо, как мы думаем. С наступлением весны, когда пришла "вторая волна" заражений, эксперты по борьбе с грызунами дали основные советы по отпугиванию.

Они предлагают сосредоточиться на одном простом действии, которое может помочь навсегда избавиться от мышей и крыс. Большинство натуральных средств, которые обычно используют, такие как перечная мята, шарики от моли и ультразвуковые волны, на самом деле не очень помогают в борьбе с нашествием мышей, пишет Express.

Как отпугивать мышей

По словам экспертов, "профилактика является ключевой", когда речь идет о сдерживании этих пушистых вредителей. Для начала проверьте как внутреннюю, так и внешнюю часть вашего дома на наличие потенциальных точек проникновения.

Далее первым шагом является их герметизация, чтобы заблокировать легкий доступ для мышей. Мыши прекрасно лазят по шероховатым вертикальным поверхностям и передвигаются по тонким кабелям и проводам.

Также не забудьте проверить наличие щелей крыши и на чердаке, а не только у земли.

Когда дело доходит до заполнения щелей стальной ватой, эксперты посоветовали использовать ее в сочетании с гибким герметиком. Они заявили, что если стальная вата недостаточно плотно утрамбована, мыши и крысы просто вытащат ее. Использование комбинации стальной ваты и герметика является "более эффективным решением для щелей".

