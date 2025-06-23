Крупнейшая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от войны: факты о музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

23 июня – важная дата для Музея "Голоса Мирных". Именно в этот день четыре года назад Фонд Рината Ахметова открыл онлайн-музей – уникальный проект, аналогов которому нет в Украине. Инициатива началась еще в 2014 году, а со временем Музей получил официальный статус и начал собирать свидетельства мирных жителей, пострадавших от войны. Тогда же Фонд поставил задачу сделать Музей "Голоса Мирных" крупнейшим онлайн-музеем в мире. Далее мы собрали интересные факты о деятельности Музея "Голоса Мирных".

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1. Самая большая коллекция историй в мире

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самая большая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины. Цель – сохранение национальной памяти, правды о войне и чествование людей, которые пострадали. Создание такого музея – это важный шаг в продвижении гуманизма и человечности.

2. Музей, рожденный из реальной помощи

Идея проекта возникла во время реализации масштабной гуманитарной миссии Фонда Рината Ахметова в 2014 году. Тогда с помощью Гуманитарного штаба "Поможем" было спасено более 3,5 миллионов человек. Так Фонд стал носителем тысяч историй жителей Донбасса – впоследствии их было решено собрать в уникальный онлайн-музей.

3. Музей сегодня – это активная офлайн-инициатива

В 2024 году Музей "Голоса Мирных" вышел в офлайн: в партнерстве с Музеем истории города Киева была открыта мультимедийная выставка "Голоса", а также представлен документальный проект "Дневники войны" – истории из Мариуполя, основанные на реальных дневниках, переданных в музей.

4. Мировое сотрудничество

Музей "Голоса Мирных" – голос Украины в мире. Он организовывает события в Украине и Европе, привлекает международных экспертов, поддерживает документалистов и проводит интервью с мировыми мыслителями. Среди партнеров – авторитетные институции, в частности USC Shoah Foundation и Oral History Association (США).

5. Забота о тех, кто делится историями

Музей "Голоса Мирных" – это и психотерапевтический проект. Люди, которые рассказывают свои истории, получают возможность облегчить эмоциональное бремя, почувствовать поддержку и внести вклад в сохранение национальной памяти. К сбору историй привлечены психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны".

6. Привлечение молодежи к сохранению национальной памяти и осмыслению опыта войны

Музей "Голоса Мирных" начал Всеукраинский конкурс эссе, который дает возможность каждому выразить собственный голос и приобщиться к запечатлению национальной памяти.

7. Документация военных преступлений

После полномасштабной агрессии России Музей документирует преступления против мирного населения. В коллекции – свидетельств со всей Украины, которые служат как устной историей, так и доказательствами для судов. Некоторые герои уже свидетельствовали на народном трибунале в Гааге 2023 года.

8. Признание на международном уровне

Музей "Голоса Мирных" активно сотрудничает с украинскими и международными образовательными и научными институтами. В частности, Университет Марии Кюри-Склодовской (Люблин, Польша) провел исследование в рамках изучения национальной памяти и пришел к выводу, что Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова является крупнейшей в мире коллекцией историй мирных людей о войне России против Украины.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это – крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою историю – на портале Музея, или по бесплатной горячей линии: 0800509001.