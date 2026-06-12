'Крик души': украинка пожаловалась на отдых в Хорватии и 'рассорила' сеть. Фото и видео

Украинка, вернувшись с отдыха в Хорватии, написала в сети отзыв о своих впечатлениях от поездки. По её словам, соотношение цены и качества совершенно не оправдало ожиданий от путешествия по этой стране.

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В комментариях мнения пользователей разделились: одни выражали поддержку, а другие откровенно осуждали пост украинки. Горячая дискуссия разгорелась на платформе Threads.

Впечатления от путешествия

"Сейчас будет крик души. Поехали мы с мужем отдыхать в Хорватию на неделю. Море еще холодное, купание не было целью...", – так начала свой пост пользовательница sashka_barbie.

Женщина призналась, что больше всего ее удивили цены на отдых. По ее словам, многие услуги оказались неоправданно дорогими, тогда как уровень сервиса и качество питания оставили неприятное впечатление. Она отметила, что не ожидала столкнуться с настолько высокими расходами за довольно посредственный сервис.

Туристка также обратила внимание на стоимость жилья, которая, по ее мнению, совершенно не соответствовала предложенным условиям. Также она рассказала о неприятном опыте с арендой автомобиля, из-за которого, по ее словам, потеряла около 200 евро.

Еще одним разочарованием стало посещение национального парка. Входной билет стоил 40 евро, однако питание на территории, как утверждает путешественница, состояло преимущественно из охлажденных сэндвичей и пакетированного чая, за которые также приходилось платить немалые деньги — по 10 евро –

"Дело не в том, что дорого. Это отдых, и я всегда на это рассчитываю. Но соотношение цены и качества. После Кипра это небо и земля", – добавила она.

Еще женщина рассказала об отношении местных жителей к туристам и выполнении своей работы. Она отметила, что для прибрежных регионов туризм является ключевой составляющей экономики, однако уровень сервиса и гостеприимства, по ее словам, оказался довольно низким.

Реакции пользователей Threads

Под постом путешественницы позже появилось немало комментариев, в которых пользователи разделились на два лагеря. Одни не поддержали женщину, отметив, что Хорватия – лучшее место для отдыха с вкусной едой и отличным сервисом.

Другие же пользователи полностью поддержали слова украинки о слишком высоких ценах, невкусной еде и высокомерном отношении к туристам.

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