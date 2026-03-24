Недооцененная европейская столица стала популярной: чем привлекает Загреб

На протяжении многих лет туристический интерес к Хорватии сосредотачивался преимущественно на адриатическом побережье, тогда как столичный Загреб оставался в тени более раскрученных направлений. Однако сейчас ситуация постепенно меняется.

Город теперь не воспринимают только как административный центр страны. Загреб привлекает архитектурой, историей, городской атмосферой. Почему стоит посетить Загреб, рассказало издание Travel off Path.

Тем, кто ассоциирует Хорватию исключительно с далматинским побережьем, Загреб может показаться неожиданным. Здесь нет средиземноморского колорита, морских гаваней, узких приморских переулков или панорам Адриатики.

По своей атмосфере Загреб значительно ближе к Вене или Будапешту, чем к Дубровнику или Сплиту. Его широкие улицы, монументальные общественные здания, упорядоченные кварталы и архитектура конца XIX века отчетливо напоминают об австро-венгерском наследии.

Это сказалось и на планировке города, и на стиле застройки, и на общем урбанистическом ритме столицы.

Город делится на две исторические части – Нижний и Верхний город. Нижний город, или Доний Град – район с широкими магистралями, трамвайными линиями, парками и домами XIX века. Именно эта часть Загреба создает впечатление упорядоченной центральноевропейской столицы. Верхний город, или Горный Град, зато сохранил более древний, почти средневековый характер – с узкими улицами, старыми церквями, смотровыми точками и мощеными проходами.

Одной из главных архитектурных доминант Загреба остается кафедральный собор. Здание относится к важнейшим историческим и религиозным памятникам хорватской столицы.

Еще одной популярной локацией является улица Ткалчичева – одна из самых известных и оживленных в городе. Она сочетает старую городскую атмосферу с современным ритмом, ведь именно здесь сосредоточено немало кафе и прогулочных маршрутов.

Еще одной причиной роста популярности города стали необычные музеи. Загреб предлагает оригинальные экспозиции, которые отличают его среди других европейских столиц.

Самым известным примером является Музей разбитых отношений, который получил популярность благодаря необычной концепции и эмоциональной подаче. Кроме него, внимание туристов привлекают Музей иллюзий, Технический музей Николая Теслы, экспозиция, посвященная атмосфере 1980-х годов, а также другие нетипичные пространства.

Все больше путешественников ищут в Европе менее очевидные столицы, где можно избежать чрезмерного скопления туристов, но при этом получить яркие впечатления. Загреб хорошо соответствует этому запросу, поскольку сочетает в себе архитектурную выразительность, историческую глубину и комфорт большого города.

