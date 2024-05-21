Кратковременные дожди, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на среду, 22 мая

В среду, 22 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха кое-где прогреется до +28 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, завтра в Украине ожидается переменная облачность.

На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются дожди, а днем небольшие кратковременные дожди и местами грозы возможны на северо-востоке страны. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 °, днем 23-28 °, в Карпатах и на побережье морей 18-23 °.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем – +23…+28, в Карпатах и на побережье морей – от +18 до +23 градусов.

В Киевской области 22 мая ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит от +10 до +15 градусов, днем – +23…+28, в Киеве ночью ожидается от +12 до +14 градусов, днем – примерно +25.

С 22 по 24 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, а также 22 мая и Херсонской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, с 21 по 24 мая ожидается продолжение снижения уровней воды, что сопровождается уменьшением слоя затопления пойм и будет продолжаться следующее:

на реке Десна возможно затопление территорий и дорог на пойме, что приведет к нарушению транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (уровень опасности – желтый), а также в Корюковском районе Черниговской области (уровень опасности – оранжевый);

на верхнем Днепре (в пределах страны) возможны нарушения транспортного сообщения ряда сел, расположенных вдоль реки, в Черниговском районе Черниговской области (уровень опасности – оранжевый).

Кроме того, вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич заявил, что к 26 мая в некоторых областях температура днем поднимется до +30 градусов.

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