В Украине потеплеет до +30: синоптик сказал, когда и где ждать жары

Новая неделя принесет в Украину потепление. В большинстве областей ожидается летняя погода, температура воздуха местами поднимется до +30 градусов, однако в ряде регионах возможны небольшие дожди и усиление ветра.

Прогноз на неделю 20-26 мая предоставил украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в статье для Meteoprog. По его данным, в этот период будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, которое и приведет к комфортной погоде.

"Постепенный прогрев воздуха ожидается в ближайшие дни в большинстве областей страны. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям", – прогнозирует синоптик.

Временами вероятность небольших, местами умеренных дождей и гроз, а ближе к выходным за счет усиления антициклона с северо-востока ожидается незначительное похолодание и ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных областей.

Также будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности в лесах и лесостепных районах.

В понедельник, 20 мая, ночью без существенных осадков, днем на западе и местами на севере кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы до 17 м/с.

На остальных территориях без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью +8…+13, днем +21…+26 градусов.

Во вторник, 21 мая, ночью без существенных осадков, днем в западной части и местами на крайнем севере небольшие кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных регионах без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13, днем +22...+27, на Закарпатье до +30.

В среду, 22 мая, в Украине преимущественно без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Ночью +8…+13, днем +22…+27 градусов.

В четверг, 23 мая, ночью на западе, днем также на севере, востоке и в центре кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15-20 м/с. На юге без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью +10…+15, днем +22…+27, на юге +28…+30.

В пятницу, 24 мая, в западных областях, днем также в Одесской и Николаевской областях дожди с грозами, на остальной территории Украины без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы, 15-20 м/с. Ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25, на юге до +28.

В субботу, 25 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и на крайнем западе местами грозовые дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге, в Приазовье и на Донбассе порывы, 15-20 м/с. Ночью +7…+12, днем +19…+24 градуса.

В воскресенье, 26 мая, в Украине без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на юге, в Приазовье, Днепропетровской области и на Донбассе отдельные порывы, 15-20 м/с. Ночью +8…+13, днем +19...+24 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптиков, в начале июня в Украине ожидаются сильные дожди со шквалами ветра, но в целом лето будет на один-два градуса теплее нормы. Уже во второй половине июня страну накроет жара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!