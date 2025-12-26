Красивые и безопасные: какие комнатные растения не ядовиты для котов

Если перед вами стоит выбор, что завести дома – комнатные растения или кота, у нас для вас хорошие новости. Хотя некоторые вазоны действительно могут быть токсичными для мелких животных, далеко не вся домашняя зелень имеет ядовитые свойства.

Издание Gardening Know How назвало аж 10 очень красивых растений, которые не представляют никакой угрозы для мурлык. Даже если они изрядно пожуют зеленые листья. Ухаживать за этими видами тоже обычно несложно.

Маранта беложильчатая

Это компактное растение с красивым узором на листьях, которые оно, к тому же, складывает вечером. Маранта подходит для выращивания на полках и столах. Она любит рассеянный свет и равномерную влажность почвы. Поливать ее надо, когда верхний слой субстрата подсыхает. Влажность воздуха более 50 % помогает избегать появления сухих краев листьев.

Аспидистра

Это очень выносливое растение с темно-зелеными листьями, которое вырастает до 60 см высотой. Аспидистра выдерживает слабый свет и нерегулярный полив. Ее лучше ненадолго оставить в сухой земле, чем перелить.

Хлорофитум

Популярное и легкое в уходе растение с узкими полосатыми листьями, выпускающими "деток". Лучше всего хлорофитум выглядит при ярком непрямом свете. Поливать его нужно, когда верхний слой почвы подсохнет.

Калатея Макоя

Как и маранта, калатея имеет интересные прожилки на листьях. Это растение, которое нуждается в довольно ярком, но рассеянном свете и постоянной влажности почвы. Хотите, чтобы калатея выглядела максимально ярко – обеспечьте ей влажность воздуха более 60%.

Бромелия

Родственница ананаса имеет жесткие листья и выпускает яркие султановидные цветы, которые держатся очень долго. Лучше всего бромелии подходит яркий непрямой свет и полив в центральную "чашечку" листьев раз в неделю. Растение любит сухой воздух в помещении.

Эхеверия

Небольшая суккулентная розетка отлично смотрится на подоконнике. Для процветания ей нужен яркий свет, а поливать ее лучше тогда, когда земля в горшке полностью высохнет. Чрезмерное увлажнение приводит к гниению корней.

Сенполия

Это очень декоративное комнатное растение с красочными цветами и мягкими пушистыми листьями. Сенполия любит яркий, но непрямой свет. А вот поливать ее надо очень осторожно – через поддон, чтобы вода не попадала на листья. Почва в широком плоском горшке должна оставаться умеренно влажной.

Хоя

Лиана с толстыми блестящими листьями и ароматными цветами прекрасно украсит ваш дом. Растение хорошо выдерживает яркий или умеренный непрямой свет. Полив следует осуществлять, когда почва просыхает до середины. В периоды засухи растение использует воду, которую запасла в листьях.

Хамедорея изящная

Пальма с мягкими перистыми листьями может вырастать до 180 см в высоту. Она любит непрямой свет, а полив ей нужен, когда верхний слой почвы уже подсох. Хамедорея лучше всего переносит среднюю влажность в помещении.

Нефролепис (бостонский папоротник)

Пышный папоротник прекрасно подходит для подвесных кашпо. При правильном уходе он образует пышный султан ажурных листьев. Нефролепису нужен непрямой свет и постоянная влажность почвы. При недостаточной влажности листья растения могут подсыхать.

