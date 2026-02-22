'Коварное преступление': Игорь Суркис от имени ФК 'Динамо' выразил глубокие соболезнования близким погибшей во Львове полицейской

Президент Футбольного клуба Динамо Киев Игорь Суркис назвал теракт во Львове, произошедший в ночь на 22 февраля, целенаправленной попыткой врага дестабилизировать общество и сломать моральную устойчивость украинского народа.

От имени руководства и коллектива футбольного клуба Суркис выразил глубокие соболезнования семье, близким и коллегам погибшей полицейской, а также всем, кто пострадал в результате террористического акта. Он заверил, что ФК "Динамо" Киев присоединится к оказанию помощи пострадавшим в результате этого теракта и поддержки их семей.

"Это коварное преступление является очередным проявлением целенаправленной попытки врага посеять страх, дестабилизировать общество и сломать моральную устойчивость украинского народа. Террористические действия против мирных граждан и представителей сил правопорядка являются грубым нарушением всех норм человечности и международного права.

Футбольный клуб "Динамо" Киев решительно осуждает любые проявления террора и насилия и выражает поддержку всем, кто сегодня защищает безопасность нашего государства, рискуя собственной жизнью ради спокойствия и будущего Украины", – говорится в заявлении.

Суркис также отметил, что этой же ночью сложно было и столице: по Киеву было осуществлено несколько пусков баллистических ракет.

Несмотря на воздушный террор россиян с неба, киевляне мужественно держатся, сохраняя выдержку, единство и веру в будущее, подчеркнул президент ФК "Динамо" Киев.

"Склоняем головы в глубокой скорби по погибшей и искренне желаем скорейшего выздоровления всем раненым. Футбольный клуб "Динамо" Киев также сообщает, что присоединится к оказанию помощи пострадавшим в результате этого теракта и будет способствовать инициативам, направленным на поддержку семей раненых и погибшей", – отметил Игорь Суркис.