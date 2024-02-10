Инцидент в Космаче спровоцировал поток озабоченных комментариев по поводу реально существующих проблем. Идёт дискуссия о месте и роли московского влияния конкретно в этом безобразии и других безобразиях (а-ля милиционеры в Днепре).

Хочу обратить внимание вот на что.

Если очень упростить, то схема воздействия россиян на сознание граждан Украины с целью управления поведением на данном этапе незамысловата как двери.

Они берут любую халепу, ганьбу и зраду, реальную или фейковую, поднимают на определённый уровень, а потом конвертируют в одну единственную идею – безысходность.

Безысходность. Любая гадость должна выводить на безысходность.

Страх, ярость, усталость, разочарование, боль утрат, недоверие, любовь к родным и массу других чувств/эмоций путём докручивания они превращают в строительный материал для безысходности.

Чтобы украинец, который по каким-то своим причинам продолжает сопротивляться российской пошести, нашёл сумму аргументов для прекращения борьбы. И перестал дёргаться.

Ощущение безысходности проще всего достигается за счёт обобщений. Которые подводят к выводу, что сопротивляться бессмысленно.

Потому что силы неравны. Потому что "кругом предатели". Потому что.

Против конкретной халепы, зрады или ганьбы можно найти лекарство. А безысходность – это как обрушение иммунитета и паралич воли. Организм просто не борется. Любая мельчайшая зараза – смертельна.

Поэтому имеет смысл научиться автоматически отфильтровывать всё, что подводит к мысли о безысходности. И разбирать эти конструкции на составляющие. Очень часто при такой работе находится решение.

Что ещё россияне активно используют – работу на контрасте. Они навязывают образ РФ как непоколебимого и неуязвимого монстра, представляя Украину в виде дефективного балагана.

Общим место в дискуссиях стало, что Россия адаптируется, Россия развивается, сосредотачивает силы и т.д. А у нас всё плохо, и даже хуже.

Всё не так.

В июне все увидели, насколько шаткой может быть ситуация в РФ.

В России полно своих "космачей".

В России де-факто остановлена мобилизация в нескольких регионах.

В России горят военкоматы и постреливают в военкомов.

В России тлеет женский протест.

Не говоря уже о беспорядочных взрывах.

Если бы у них всё было хорошо и непоколебимо, они бы уже давно задавили нас массой.

Сегодня Путин снова показал масштаб своего страха и глубину проблем РФ: на выборы не пустили абсолютно контролируемого и стерильного кандидата Надеждина, которому дозволили слегка поэксплуатировать антивоенную риторику.

Путин может нарисовать любые цифры. Но ещё на стадии сбора подписей возникла плохая картинка – люди выстроились в очереди, чтоб поддержать антивоенные лозунги. Людей оказалось через чур много. Визуализация, что немало росграждан не одобряют войну – это подстрекающий сигнал для тех, кто колеблется либо пока не готов выражать несогласие открыто.

Поэтому.

Концентрация на том, что укрепляет оборону.

Это приятно, полезно, имеет общий оздоравливающий эффект.

Очень трудно. Но никакой безысходности.