'Сладости или смерть': как возникла одна из самых известных традиций Хэллоуина

Праздник Хэллоуин невозможно представить без детей в костюмах, которые вечером 31 октября ходят от дома к дому, повторяя фразу: "Trick or treat!" – "Конфеты или смерть!". Это веселая традиция, которая сегодня воспринимается как игра, но ее корни уходят в глубокую древность – в дохристианские верования, средневековые обряды и даже языческие праздники.

OBOZ.UA рассказывает, как и когда возникла эта традиция. История главного действа праздника довольно интересная.

Идея обходить дома и просить угощения появилась еще в древних культурах. В Древней Греции дети на острове Родос ходили от двери к двери, распевая песни в костюмах ласточек и прося еду. Если хозяева отказывали, маленькие "ласточки" могли обещать вред – своеобразную форму древнего "трика".

Подобные традиции существовали и в средневековой Европе. В Британии и Ирландии люди переодевались, исполняли короткие сценки или пели песни в обмен на еду или напитки.

Согласно кельтским верованиям, ночь с 31 октября на 1 ноября – это время, когда граница между миром живых и мертвых исчезает. На праздник Самайн (Samhain) духи умерших могли приходить в мир людей, и чтобы их задобрить, оставляли угощения – хлеб, фрукты, молоко.

Со временем появился обычай переодеваться в образы духов, чтобы отпугивать нечисть или, наоборот, "притворяться" ее, получая подношения. Именно из этого выросла традиция костюмов и выпрашивания сладостей.

Выражение "Trick or Treat" возникло уже в ХХ веке в США и Канаде. Дети угрожали шуточными "выходками" (например, нарисовать на окне мылом или посыпать крыльцо листьями), если не получат угощение.

Во время Второй мировой войны обычай временно исчез из-за дефицита сахара, но вернулся в конце 1940-х. Его активно популяризировали детские журналы, радиопрограммы и даже мультфильмы – в частности диснеевский "Trick or Treat" (1952).

В 1950-х годах традиция приобрела национальный масштаб: дети массово отправлялись на "сладкую охоту", а родители украшали дома тыквами и подсветками, сигнализируя, что "угощение есть".

Несмотря на американскую популярность, именно Европа подарила миру эту традицию. В Шотландии и Ирландии еще в XVI–XVIII веках дети и молодежь в масках ходили от дома к дому, читая стихи или шутя в обмен на угощение. В Уэльсе даже существовали фигуры, которые олицетворяли мертвых – cenhadon y meirw.

Однако именно американская культура превратила этот обычай в масштабный праздник детства, костюмов и сладостей.

В Британии фраза "trick or treat" начала активно употребляться лишь в 1980-х годах, когда традиция вернулась на европейский континент уже в "новом" американском формате.

Теперь в ночь Хэллоуина дети по всему миру наряжаются в ведьм, вампиров и супергероев, несут корзины и обходят дома, где светится фонарик или тыква – знак, что хозяева подготовили угощение.

Среди популярных лакомств – карамельные батончики, шоколадки, леденцы и сахарные тыковки. В некоторых странах вместо сладостей дают яблоки, орехи или даже деньги.

