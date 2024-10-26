10 научно-фантастических фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

Дни накануне Хэллоуина словно созданы для кинолент, способных напугать до невозможности. И лучший вариант для этого – подборка научно-фантастических ужастиков.

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Это сочетание жанров имеет неоспоримую способность напугать вас когда-то немыслимыми сценариями. Научно-фантастические элементы включают страх перед неизвестным, просторами вселенной и живущим в бездне, пришельцами, путешествиями во времени, жуткими преобразованиями и многое другое. Предлагаем вам подборку из 10 лучших научно-фантастических фильмов ужасов от space.com, которые идеально подходят для просмотра не только на Хэллоуин, а и круглый год.

"Тихое место" (2018 год)

Можете ли вы представить мир, опустошенный инопланетянами, которые охотятся на вас исключительно на основе звука? Фильм "Тихое место" рассказывает о людях, которые должны жить в полной тишине, чтобы выжить. Одной из самых страшных тем научной фантастики является угроза появления на Землю другой формы жизни, несущей с собой только ужас. И Ангелы Смерти из "Тихого места" не приходят с миром. Если вы ищете сплошного испуга, этот фильм обеспечит его в избытке.

"Слизняк" (2006 год)

Этот фильм просто идеально подходит для Хэллоуина. Даже постер фильма вызывает желание кричать, бежать, терять сознание или все вышеперечисленное, желательно в таком порядке.

Инопланетная чума паразитов спускается в маленький городок, превращая его жителей в действительно ужасных монстров. Если фраза фильма "выдержите это" не является достаточной характеристикой ползучих, ползущих кошмаров, которые вот-вот начнут вас преследовать, то извержения зеленой слизи и кровавые превращения, безусловно, сделают свое дело для заключения сделки. Каким-то образом это еще и комедия, потому что, честно говоря, если вы не будете смеяться, то, вероятно, будете плакать.

"Аннигиляция" (2018 год)

Снятый на основе одноименного романа Джеффа Вандермира, "Аннигиляция" направляется к Шиммеру, таинственной зоне аномалии, вызванной метеором, находящейся в собственной таинственной и ужасающей точке пространства и времени. Группа ученых, в том числе Лена (Натали Портман), отправляется на территорию, наполненную мутантными животными и растениями, чтобы попытаться раскрыть, какое зловещее явление там скрывается. Однако то, что они там находят, бросает им вызов всем.

"28 дней спустя" (2002 год)

Джим (Киллиан Мерфи) просыпается от комы и узнает, что Великобритания стала жертвой быстро распространяющегося неизлечимого "вируса ярости". Что может быть хуже, чем зомби-инфицированный человек, охотящийся на вас? Зараженный зомби человек, который невероятно жесток. Бродя по пустому Лондону, Джим сталкивается с другими уцелевшими, которые пытаются спастись от вируса, но угрозу представляют не только инфицированные. Вдохновленный фильмами "Ночь живых мертвецов", он идеально подходит для жуткого сезона, а эпический саундтрек еще больше повышает силу напряжения и страха.

"Ноу" (2022 год)

О-Джея (Дениел Калуя) и Эмералд (Кеке Палмер) беспокоит неопознанный летающий объект. Пока братья и сестры заняты тем, что пытаются выяснить, что происходит, другие используют тайну и сталкиваются с последствиями. Фильм внушает страх в своих зрителей, позволяя ему пустить глубокие корни, а затем расти в геометрической прогрессии. Здесь именно внушение ужаса, а не чрезмерная кровавость или насилие заставляет вас сидеть на краешке кресла.

"Что-то" (1982 год)

Есть невероятно особенное в научно-фантастических фильмах 80-х годов и их необработанных спецэффектах и кинематографии, и эта культовая классика является настоящим изображением ужасов того времени.

Когда команда ученых проводит исследования в Антарктиде, и встречает "Что-то" – инопланетянина-оборотня, что может приобретать человеческий облик, когда пожелает. Подозрение относительно того, кто есть кто на самом деле начинает сеять хаос в команде, и это происходит до того, как угроза самого "Существа" становится настоящей проблемой. Это, безусловно, ужас, но это тоже отличный фрагмент истории научной фантастики.

"Муха" (1986 год)

Эксцентричный ученый Сет (Джефф Голдблюм) пытается изобрести телепортацию. Но когда один из его экспериментов идет ужасно не так, он начинает страдать от последствий в виде кровавых трансформаций. Если честно, то даже не до конца понятно, какая стадия гибрида человека и мухи больше всего пугает, поскольку она развивается на протяжении всего фильма... можно ли сказать, что все они?

"Вторжение похитителей тел" (1978 год)

В этом научно-фантастическом ужастике санитарный инспектор Мэтью обнаруживает, что людей жутко заменяют инопланетяне. Но не только внешним видом, но и личностью и воспоминаниями. Но не хватает одного – эмоций. Это тихое вторжение создает напряжение на протяжении всего фильма. Когда таинственные капсулы создают все больше и больше проблем для города Сан-Франциско, ситуация серьезно выходит из-под контроля, когда невидимый враг берет власть в свои руки.

"Чужой" (1986 год)

Этот фильм – одно из самых знаковых произведений в истории научно-фантастических фильмов. Как бы люди ни хотели, чтобы инопланетные ксеноморфы перестали их терроризировать, они просто не могут насытиться. Но именно персонажи космического корабля "Ностромо" испытывают неприятность беспокоиться о них первыми, поскольку в "Чужом" они захватывают власть с невероятной жестокостью.

"Невеста Франкенштейна" (1935 год)

Для настоящего наслаждения на Хэллоуине "Невеста Франкенштейна" является самым высоким уровнем. Хотя этот фильм не считается самым ужасным в прямом смысле, он является самым жутким. Наконец, Франкенштейн является символом Хэллоуина, начиная с романа Мэри Шелли в 1818 году и по сей день. Итак, в этом сиквеле до оригинального "Франкенштейна" история расширяет то, что наиболее известно. В этом фильме монстр здесь, но барона Генри Франкенштейна заманивают назад, чтобы сотворить невесту.

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