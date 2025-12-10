Комиссару ЕС по вопросам расширения показали одну из уничтоженных Россией украинских ТЭС. Видео

В Украину в среду, 10 декабря, приехала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Визит чиновницы Еврокомиссии рассчитан на два дня, и уже завтра Марта Кос на неформальной встрече министров ЕС во Львове будет обсуждать процесс вступления нашего государства в Евросоюз. А сегодня представительнице ЕК заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук показала тепловую электростанцию, которая неоднократно подвергалась российским ударам.

Об этом сообщили в Еврокомиссии. В свою очередь в компании ДТЭК Рината Ахметова уточнили, что речь идет именно о ТЭС этой компании.

ТЭС была разрушена российскими ракетами и дронами еще в ноябре этого года. По утверждению Еврокомиссии, энергетический объект сейчас восстанавливают за средства Фонда энергетической поддержки Украины.

"Мы разработали специальный план, по которому Украина до конца 27 года будет полностью энергонезависимой и полностью интегрирована в европейскую энергетическую систему. А потом – больше никакого шантажа, больше никаких атак. Народ Украины будет иметь достаточно энергии", – пообещала Марта Кос.

По ее словам, Фонд энергетической поддержки Украины в нашем государстве "помогает восстанавливать электростанции и заменять критически важное оборудование, в частности трансформаторы".

"Я горжусь тем, что Европейский Союз делает свою часть работы, чтобы поддерживать работу энергосистемы Украины. Мы понимаем, насколько это жизненно важно для миллионов людей в Украине, которые зависят от электроэнергии для света и тепла зимой", – отметила Еврокомиссар.

Уже завтра, 11 декабря еврокомиссар примет участие в церемонии чествования погибших защитников, после чего выступит с заявлением для СМИ. А потом она присоединится к неформальному Совету по общим вопросам во Львове.

Вместе с Тарасом Качкой и министром по европейским делам Дании Мари Бьерре, которая представляет председательство в Совете ЕС, Кос примет участие в обсуждении прогресса Украины в переговорах о членстве в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия несколько дней подряд наносила удары по Херсонской ТЭЦ. Оккупанты направили по станции около сотни снарядов. Из-за атак захватчиков в городе и сейчас перебои с электроснабжением, а теплоснабжение отсутствует вообще и даже неизвестно, будет ли оно восстановлено.

По словам представителя Херсонской военной администрации Александра Толоконникова, "восстановление ТЭЦ после массированных ударов потребует значительного времени".

