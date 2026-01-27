Кого не смогут оштрафовать за устаревшие данные в ТЦК: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и военнообязанные должны своевременно сообщать ТЦК СП об изменениях в своих персональных данных. За игнорирование этих требований грозит штраф от 17 до 25,5 тыс грн.

Видео дня

Об этом сообщила адвокат Grain Law Firm Лидия Карплюк. Юрист обратила внимание, что статья 210 КУоАП имеет важный нюанс, который позволит избежать штрафа со стороны военкома.

Когда ТЦК не имеют права штрафовать

Согласно ему, штрафы не применяются, если ТЦК имеет возможность получить персональные данные военнообязанного из других госреестров электронным путем. То есть, если информация о новом месте жительства, браке или работе уже содержится в базах данных, доступ к которым имеет ТЦК (Демографический реестр и т.д.), военнообязанного не имеют права штрафовать за то, что он не принес бумажку лично.

"Поскольку постановка на воинский учет связана в основном с зарегистрированным местом жительства, то соответственно такие сведения должны быть в Едином государственном демографическом реестре, и в таком случае тех, кто не стал на учет, не могут привлечь к административной ответственности", – объяснила юрист.

Привлечение к ответственности имеет основания только тогда, когда нужной информации нет ни в одном из имеющихся реестров.

В то же время правозащитница отмечает, что каждую ситуацию следует рассматривать индивидуально. Если в ТЦК все же выписали штраф несмотря на наличие данных в госреестрах, такой документ можно и нужно оспаривать в суде.

"В таких случаях суды руководствуются принципом надлежащего управления, согласно которому нельзя ставить человеку в вину бездействие государства", – подытожила Лидия Карплюк.

Напомним, недавно на Львовщине неизвестный обстрелял автомобиль ТЦК, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители начали розыск нападавшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине фиксируют увеличение количества нападений на работников ТЦК и полицейских. Всплеск насилия связывают сразу с несколькими факторами. Среди них – подходы к мобилизационным мероприятиям и общий уровень напряженности и страха в обществе.

