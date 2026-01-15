Кого не могут мобилизовать в Украине в январе 2026: все категории

Военное положение в Украине продлится как минимум до 3 февраля, вместе с ним продолжается и мобилизация. Закон определяет перечень категорий граждан, которые не подлежат призыву или имеют право на отсрочку.

В соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизации", призыву не подлежат лица, которые имеют официально оформленную отсрочку. OBOZ.UA рассказывает, кого не мобилизуют в ряды ВСУ в этом месяце.

К таким категориям относятся работники критически важных предприятий, которые имеют бронирование, а также студенты, ученые и педагогические работники. В большинстве случаев призыв не касается мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, если они не проходили военную службу и не завершили обучение на военной кафедре.

Также мобилизации не подлежат лица с инвалидностью, многодетные родители, одинокие и приемные родители, а также мужчины, воспитывающие детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Мобилизация обойдет и мужчин, осуществляющих постоянный уход за женой, родителями или другими родственниками с инвалидностью.

Кроме того, призыву не подлежат освобожденные военнопленные, после возвращения из плена они могут вернуться в армию только по собственному желанию. Также освобождаются от мобилизации близкие родственники военнослужащих, погибших или пропавших без вести, в частности родители, сыновья, братья и мужья.

Отдельную категорию составляют лица, непригодные к службе по состоянию здоровья. В соответствии с приказом Министерства обороны №402, увольнение возможно, если военно-врачебная комиссия признает мужчину непригодным.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, по-прежнему не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Также военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

