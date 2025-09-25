Может ли уклонист от мобилизации избежать наказания из-за срока давности дела: объяснение

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации в Украине имеет четко определенные сроки давности. Это означает, что после определенного периода времени привлечь человека к ответственности становится невозможно.

Об этом сообщил юрист Максим Горностай на портале "Юристы.UA". По словам юриста, уклонение от мобилизации – например, игнорирование мобилизационного распоряжения или боевой повестки – является уголовным преступлением.

Это серьезнее, чем административные нарушения, такие как отказ от прохождения военно-врачебной комиссии или неявка в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Максим Горностай объяснил, что Уголовный кодекс Украины устанавливает сроки давности для всех преступлений. Если с момента совершения правонарушения и до вступления приговора в законную силу истекает определенный срок, лицо освобождают от уголовной ответственности.

Продолжительность этого срока зависит от тяжести преступления:

от 2 лет – для уголовных проступков с мягкими санкциями;

до 15 лет – для особо тяжких преступлений.

В случае уклонения от мобилизации, по словам юриста, закон квалифицирует его как нетяжкое преступление, поэтому срок давности составляет пять лет.

Итак, если с момента совершения уклонения прошло пять лет и за это время приговор суда не вступил в законную силу, лицо больше не могут привлечь к уголовной ответственности.

