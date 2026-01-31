Кого из мужчин в возрасте 50+ не могут мобилизовать в феврале: названы категории

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года. В соответствии с законодательством, во время действия военного положения на военную службу могут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Лица после 50 лет подлежат мобилизации на общих условиях, однако в этом процессе предусмотрены отдельные особенности. О том, кого именно после 50 лет не мобилизуют в феврале, говорится в материале OBOZ.UA.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", к основной категории лиц, которых могут призвать на службу, относятся военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время для граждан старшего возраста предусмотрены определенные нюансы прохождения службы.

Кто после 50 лет освобождается от мобилизации

Мужчины старшего возраста не подлежат призыву при наличии предусмотренных законом оснований для отсрочки. Речь идет, в частности, о непригодности или ограниченной пригодности к службе по состоянию здоровья, подтвержденной решением военно-врачебной комиссии, а также о бронировании работников предприятий, учреждений или организаций, обеспечивающих критически важные потребности экономики и обороны государства.

Кроме того, мобилизации не подлежат граждане, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе – 60 лет. В то же время для них предусмотрена возможность добровольно вступить в армию.

Контракт 60+ для добровольцев

Стоит отметить, что мужчины в возрасте от 60 лет, которые не подлежат мобилизации, но желают служить, могут заключить так называемый контракт 60+. Он оформляется сроком на один год при условии прохождения военно-врачебной комиссии и выполнения других требований законодательства.

