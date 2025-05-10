Когда Зеленые праздники в 2025 году: дата Троицы по новому календарю

Троица ежегодно отмечается на пятидесятый день после Пасхи. Этот день чтит сошествие Святого Духа на апостолов и сочетает церковное учение с древними украинскими обычаями, восходящими к дохристианским временам. В 2025 году Зеленые праздники приходятся на воскресенье, 8 июня.

Видео дня

Троица официально вошла в христианскую традицию в IV веке после решения Вселенского собора в Константинополе. OBOZ.UA рассказывает о традициях Зеленых праздников.

Как определяют дату Троицы

Праздник не имеет постоянной даты, ведь вычисляется в зависимости от Пасхи – ровно через 50 дней после Воскресения. В 2025 году православные христиане праздновали Пасху 20 апреля, поэтому Троица приходится на 8 июня. В церковном календаре этот день также называется День Пятидесятницы.

История праздника

В церковной традиции Троица появилась в IV веке, когда на Константинопольском соборе было провозглашено учение о Триедином Боге – Отце, Сыне и Святом Духе. Пятидесятница символизирует начало деятельности апостолов и рождение Церкви.

В то же время в украинском народном календаре Троица – это еще и праздник природы, обновления, пробуждения земли. Именно поэтому его называют Зелеными праздниками: с давних времен люди украшали дома травами, ветвями деревьев, чествовали духов полей и лесов, обращались к силам природы с благодарностью и просьбой о хорошем урожае.

Сколько длится празднование

Зеленые праздники охватывают три дня:

Зеленая пятница – день приготовлений и духовного очищения: убирают в домах, вспоминают умерших, готовят хлеб и обрядовые блюда;

Зеленая суббота – украшают дома и дворы ветвями деревьев (березы, липы, дуба), устилают пол душистыми травами: мятой, полынью, аиром;

Троица (воскресенье) – главный день, сопровождающийся торжественными богослужениями, семейными встречами, праздничными трапезами и народными обрядами.

Как празднуют Троицу в Украине

Начиная с пятницы, в домах завершают уборку и готовят все к празднику. Храмы украшают ветвями деревьев, в основном березы, липы, клена, но никогда не осины.

В воскресенье, после праздничной литургии, семьи собираются за обеденными столами. В городах и селах издавна проводили ярмарки, пение, танцы, обрядовые действа, сохраняющие отголосок древних веснянок и хороводов. Особой частью праздника является украшение жилища ветками деревьев и душистыми травами, которые после освящения хранят целый год как оберег.

Обряды, поверья и символика

Троицу издавна сопровождают магические ритуалы. Девушки плели венки, гадали на судьбу, пускали травяные фигурки по воде, наблюдая, какая из них доплывет дальше – верили, что именно та девушка первой выйдет замуж.

Травы, собранные на Зеленые праздники, издавна считались лечебными. Их сушили, использовали для приготовления чаев, окуривания больных, клали под подушку – "на добрый сон". В народе верили: все, что выросло до Троицы и собрано с чистыми мыслями, имеет особую силу.

После Троицы начиналась неделя, которую в народе называли Русальной. Считалось, что в этот период активизируются водяные духи и русалки. В селах изготавливали куклы-русалки из ткани, водили их по дворам с песнями, чтобы задобрить стихию.

Запреты на Троицу

В Зеленое воскресенье традиционно нельзя:

работать на поле или в саду – считается, что земля в этот день и нуждается в покое;

купаться в водоемах – это время, когда "гуляют русалки";

ссориться, ругаться, устраивать громкие застолья с излишествами;

посещать кладбища – поминовение осуществляется в Зеленую субботу, накануне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях праздника Вознесения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.