Когда в 2025 году празднуют Вознесение: точная дата
Вознесение Господне – один из 12 важнейших праздников христианской традиции. Этот день для верующих является свидетельством победы жизни над смертью, завершением пасхального цикла и подтверждением обета вечной жизни.
С переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, даты религиозных праздников в украинской традиции начали отличаться от привычных. OBOZ.UA рассказывает, когда именно в 2025 году верующие будут праздновать Вознесение Господне
Точная дата Вознесения Господня в 2025 году
Праздник Вознесения отмечается на 40-й день после Пасхи, всегда приходится на четверг и является переходным – каждый год имеет другую дату.
В 2025 году Пасха праздновалась 20 апреля. Соответственно, Вознесение Господне приходится на 29 мая.
Суть и значение праздника
Согласно Евангелию, на сороковой день после Своего воскресения Иисус Христос собрал учеников на горе Елеонской близ Ерусалима, благословил их и вознесся на небеса.
Этот акт символизирует:
- завершение его земной миссии,
- победу над смертью,
- возвышение человеческой природы к Отцу Небесному.
Это не только прощание, но и передача надежды – Христос обещает вернуться, а также послать Святого Духа, который впоследствии отмечается в праздник Пятидесятницы.
Традиции празднования Вознесения
В день Вознесения верующие принимают участие в торжественном богослужении, слушают Евангелие о возвышении Иисуса, молятся, благодарят и прославляют.
Основные традиции:
- Посещение храма – главная часть празднования. Верующие приходят на службу, причащаются, приносят благодарственные молитвы.
- Праздничный обед – обычно собираются в кругу семьи или приглашают друзей, чтобы разделить общую трапезу в атмосфере радости.
- Украшение церквей и домов: используют живые цветы, веточки, вышитые полотенца и иконы, подчеркивая светлое настроение праздника.
Что нельзя делать на Вознесение Господне
Хотя праздник приходится на будний день (четверг), некоторые вещи считаются нежелательными:
- Заключать браки не принято, поскольку это период духовной сосредоточенности.
- Ссориться, обижать, ругаться – считается большим грехом в этот день.
- Навещать кладбища, вспоминать умерших – это не день скорби, а день радости.
- Плевать на землю – народное поверье говорит, что "в этот день Господь ходит по земле в последний раз", поэтому это признак неуважения.
- Отказывать в помощи – считается грехом отказать нуждающемуся именно в день Вознесения.
Можно ли работать на Вознесение
Да, работа не запрещена, ведь Вознесение не относится к категории "нерабочих" религиозных дней, как, например, Рождество или Пасха. Впрочем, рекомендуется хотя бы часть дня посвятить духовному осмыслению – посещению службы, молитве или благотворительности.
Молитва на Вознесение Господне
Боже, Сын Твой сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.
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