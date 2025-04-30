Когда в 2025 году празднуют Вознесение: точная дата

Вознесение Господне – один из 12 важнейших праздников христианской традиции. Этот день для верующих является свидетельством победы жизни над смертью, завершением пасхального цикла и подтверждением обета вечной жизни.

Видео дня

С переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, даты религиозных праздников в украинской традиции начали отличаться от привычных. OBOZ.UA рассказывает, когда именно в 2025 году верующие будут праздновать Вознесение Господне

Точная дата Вознесения Господня в 2025 году

Праздник Вознесения отмечается на 40-й день после Пасхи, всегда приходится на четверг и является переходным – каждый год имеет другую дату.

В 2025 году Пасха праздновалась 20 апреля. Соответственно, Вознесение Господне приходится на 29 мая.

Суть и значение праздника

Согласно Евангелию, на сороковой день после Своего воскресения Иисус Христос собрал учеников на горе Елеонской близ Ерусалима, благословил их и вознесся на небеса.

Этот акт символизирует:

завершение его земной миссии,

победу над смертью,

возвышение человеческой природы к Отцу Небесному.

Это не только прощание, но и передача надежды – Христос обещает вернуться, а также послать Святого Духа, который впоследствии отмечается в праздник Пятидесятницы.

Традиции празднования Вознесения

В день Вознесения верующие принимают участие в торжественном богослужении, слушают Евангелие о возвышении Иисуса, молятся, благодарят и прославляют.

Основные традиции:

Посещение храма – главная часть празднования. Верующие приходят на службу, причащаются, приносят благодарственные молитвы.

Праздничный обед – обычно собираются в кругу семьи или приглашают друзей, чтобы разделить общую трапезу в атмосфере радости.

Украшение церквей и домов: используют живые цветы, веточки, вышитые полотенца и иконы, подчеркивая светлое настроение праздника.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Хотя праздник приходится на будний день (четверг), некоторые вещи считаются нежелательными:

Заключать браки не принято, поскольку это период духовной сосредоточенности.

Ссориться, обижать, ругаться – считается большим грехом в этот день.

Навещать кладбища, вспоминать умерших – это не день скорби, а день радости.

Плевать на землю – народное поверье говорит, что "в этот день Господь ходит по земле в последний раз", поэтому это признак неуважения.

Отказывать в помощи – считается грехом отказать нуждающемуся именно в день Вознесения.

Можно ли работать на Вознесение

Да, работа не запрещена, ведь Вознесение не относится к категории "нерабочих" религиозных дней, как, например, Рождество или Пасха. Впрочем, рекомендуется хотя бы часть дня посвятить духовному осмыслению – посещению службы, молитве или благотворительности.

Молитва на Вознесение Господне

Боже, Сын Твой сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на май.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.