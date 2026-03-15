Когда в Украине похолодает и долго ли продержится такая погода: прогноз от Диденко

В Украине в начале новой недели ожидается постепенное похолодание. Температура воздуха снизится, а со среды возможны осадки.

Видео дня

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, 16 марта, в Украине еще сохранится относительно теплая погода. Днем воздух прогреется от +9 до +13 градусов.

Однако в течение недели ожидается постепенное снижение температуры. По прогнозу синоптика, в дальнейшем днем воздух будет прогреваться от +5 до +10 градусов. Со среды в большинстве регионов может периодически дождик.

В Киеве первый день недели пройдет без осадков. Днем термометры покажут от +10 до +12 градусов. В дальнейшем в столице также ожидается постепенное снижение температуры.

Погода в Украине 16 марта

Прогнозом погоды на понедельник поделились специалисты Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в западных областях ожидается переменная облачность. Ночью температура составит от +1 до +3 градусов, днем от +12 до +15 градусов. На севере существенных осадков также не ожидается. Температура ночью достигнет отметки от 0 до +3 градусов, днем – от +10 до +12.

В центральных регионах ожидается преимущественно ясная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометры покажут от +1 до +3 градусов тепла, днем воздух прогреется от +10 до +12.

На юге небо будет малооблачным, местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.

В восточных областях синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями, местами с мокрым снегом. Ночью ожидается от +2 до +4 градусов тепла, днем от +7 до +9. В Крыму также ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью ожидается от +2 до +4 градусов, днем воздух прогреется от +6 до +8.

Как сообщал OBOZ.UA, во многих областях нашей страны, в частности на западе, юге и частично в центре, метеорологическая весна уже наступила. Она фиксируется, когда средняя температура за сутки стабильно превышает 0 градусов и растет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!