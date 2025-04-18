Когда в пасхальную корзину можно класть алкоголь и почему на писанках не должно быть изображения икон: объяснение митрополита

Среди христиан существует мнение, что святить алкоголь в церкви на Пасху нельзя. На самом деле в пасхальную корзину можно положить вино, изготовленное своими руками. Однако на бутылках, как и на писанках, не должно быть священных изображений.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. По словам священнослужителя, из правила о запрете освящения спиртных напитков в храмах на Пасху есть одно исключение.

"Зачастую на панихиду приносят вино, хлеб и масло. Масло всегда использовалось для лампадок, хлеб освящался и раздавался убогим, а лучший хлеб и вино использовались для совершения таинства Евхаристии", – сказал митрополит.

Итак, самый приемлемый вариант алкоголя для освящения вместе с другими продуктами в пасхальной корзине – домашнее вино.

Стоит святить "продукт своей деятельности, а не вино с этикетками "Тайная Вечеря" и священными изображениями", говорит митрополит Александр Драбинко.

Священнослужитель также подчеркнул, что на писанках и бутылках ни в коем случае не должно быть изображений икон и других священных изображений, потому что впоследствии их просто выбрасывают.

"Потом скорлупа с изображениями Спасителя, Божьей Матери, Тайной Вечери и других икон выбрасываются на свалку. Это недопустимо", – пояснил митрополит Александр.

Ранее OBOZ.UA публиковал перечень запретов на Страстную пятницу. В этот день вспоминают о распятии Иисуса Христа, страданиях, смерти и жертве Господа ради спасения человечества, поэтому следует соблюдать определенные духовные и бытовые ограничения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!