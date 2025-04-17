Что нельзя делать в Страстную пятницу: строгие запреты

Страстная пятница – особый день для христиан. Он считается самым скорбным на протяжении Страстной недели, ведь именно в этот день, согласно событиям, описанным в Евангелиях, произошло распятие Иисуса Христа.

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В храмах вспоминают его страдания, смерть и жертву ради спасения человечества. День сопровождается духовными и бытовыми ограничениями. OBOZ.UA рассказывает об основных запретах Страстной пятницы.

Главные запреты Страстной пятницы

В этот день верующие соблюдают строгий пост. Во многих семьях принято не употреблять пищу до вечера. Только после завершения обряда выноса Плащаницы разрешается есть немного хлеба и выпить воды.

В Страстную пятницу не рекомендуется выполнять какую-либо домашнюю работу. Уборка, стирка, шитье и другая работа в домах и во дворах должна быть завершена до Чистого четверга.

Считается недопустимым заниматься сельскохозяйственными работами. Запрещено копать, сеять, сажать и т.д. По народным верованиям, посеянное в этот день не даст урожая.

В Страстную пятницу не следует петь, веселиться или праздновать. Это день тишины, скорби и внутреннего сосредоточения. Сохранилось народное поверье: "Кто в этот день смеется – тот круглый год будет плакать".

Что позволено делать в Страстную пятницу

Для верующих посещение церковной службы, особенно вечернего обряда выноса Плащаницы, является основным событием этого дня.

Страстную пятницу желательно провести в тишине, размышлениях, молитве и духовном сосредоточении.

Существует традиция приносить из храма 12 освященных свечей и размещать их в разных частях дома – это считается залогом мира, здоровья и изобилия на следующий год.

Несмотря на общий запрет на приготовление пищи, разрешается печь паски. Считается, что паска, испеченная в Страстную пятницу, имеет особую силу – она долго не портится и может даже служить оберегом.

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